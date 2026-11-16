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İstanbul serbest piyasada dolar 50,3920 liradan, avro 55,5890 liradan güne başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 50,3920 liradan, avro ise 55,5890 liradan satılmaya başladı. Doların satış fiyatı cuma günü 50,3700 lira, avronun satış fiyatı ise 55,7150 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,3920 liradan, avro 55,5890 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 50,3900 liradan alınan dolar, 50,3920 liradan satılıyor. 55,5870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,5890 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 50,3700 lira, avronun satış fiyatı ise 55,7150 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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