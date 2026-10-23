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İstanbul serbest piyasada dolar 49,7310, avro 55,7990 liradan güne başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 49,7310 liradan, avro 55,7990 liradan güne başladı. Dolar 49,7290 liradan alınıp 49,7310 liradan satılırken avronun alış fiyatı 55,7970, satış fiyatı 55,7990 lira oldu; dün dolar 49,6280, avro 55,6780 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,7310 liradan, avro 55,7990 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,7290 liradan alınan dolar, 49,7310 liradan satılıyor. 55,7970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,7990 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 49,6280 lira, avronun satış fiyatı ise 55,6780 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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