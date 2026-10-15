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İstanbul serbest piyasada dolar 49,4160 liradan, avro 55,5650 liradan güne başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 49,4160 liradan, avro 55,5650 liradan güne başladı. Dolar 49,4140 liradan alınırken 49,4160 liradan satılıyor; avro 55,5630 liradan alınıp 55,5650 liradan satılıyor. Dün doların satış fiyatı 49,3830 lira, avronun satış fiyatı 54,9630 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,4160 liradan, avro 55,5650 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,4140 liradan alınan dolar, 49,4160 liradan satılıyor. 55,5630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,5650 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 49,3830 lira, avronun satış fiyatı ise 54,9630 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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