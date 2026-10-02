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İstanbul serbest piyasada dolar 49,1430 liraya yükseldi, avro 55,3030 liraya geriledi

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İstanbul serbest piyasada dolar 49,1430 liradan, avro 55,3030 liradan güne başladı; dolar 49,1410 liradan alınıp 49,1430 liradan satılıyor. Avro ise 55,3010 liradan alınıp 55,3030 liradan satılıyor; dün doların satışı 49,0350, avronun satışı 55,4680 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,1430 liradan, avro 55,3030 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,1410 liradan alınan dolar, 49,1430 liradan satılıyor. 55,3010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,3030 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 49,0350 lira, avronun satış fiyatı ise 55,4680 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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