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İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aykut Şener yeniden seçildi

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İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kurulu yapıldı. Aykut Şener, yapılan seçimde başkanlığa yeniden seçildi ve esnafın tüm sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Aykut Şener seçildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf ve Sanatkarlar Odasının genel kurulu yapıldı.

Genel kurula, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, Başkan Vekili Engin Türkmen, Birliğe bağlı esnaf odalarının başkanları, bürokratlar, siyasiler, Türkiye Eğitim Federasyonu (TEF) Genel Başkanı Mert Şener ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri katıldı.

İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerinin de hazır bulunduğu genel kongrede yapılan seçimde başkanlığa yeniden Aykut Şener seçildi.

"Esnafımızın tüm sorunlarını çözmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Aykut Şener, yaptığı konuşmada, tüm esnaf ve sanatkar üyelerine, kendisini tekrar bu göreve layık gördükleri için teşekkür etti.

Şener, "10 yılı aşkın süredir bu camianın tüm taleplerini duyurmaya, tüm sorunları ile yakından ilgilenerek çözüm bulmaya çalıştık. Bundan sonra da ülkemizin olmazsa olmazı olan esnaf ve sanatkarlardan aldığım güç ve destekle çalışmaya devam edeceğim. Bundan sonra da esnafımızın tüm sorunlarını çözmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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