İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geleneksel olarak yayınlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Yılı Raporu açıklandı. Batı Akdeniz Bölgesi'nden yedi firma İSO 500 listesine girdi. ATSO Başkanı Ali Bahar, Antalya'nın ekonomik gücünü vurgulayan bu başarıları kutladı ve bölgenin sanayi gelişimine katkı koyan çalışmalarının devamını diledi.

İstanbul Sanayi Odası, " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu"nu açıkladı. Batı Akdeniz Bölgesi'nden yedi firma İSO 500 listesine girdi. ATSO Başkanı Ali Bahar, "ATSO üyelerimizi tebrik ediyor, Antalya'nın ekonomik gücünü vurgulayan bu başarıları kutluyorum. Bölgemizin sanayi gelişimine katkı koyan çalışmalarının ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geleneksel olarak yayınlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Yılı Raporu açıklandı. 7 firmanın girdiği listeyle ilgili konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, " Antalya'nın ekonomik gücünü vurgulayan bu başarıları kutluyorum. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri olan firmalarını tebrik ediyor, önümüzdeki yıllarda daha fazla Antalya firmasının bu prestijli listeye girmesini diliyorum" diye konuştu.

Antalya'nın bir sanayi kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkat çeken ATSO ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Elde edilen bu başarının mimarı sanayicilerimiz ve çalışanlarımızdır. Tüm sanayicilerimizi, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde yer alan firmalarımız nezdinde kutluyor ve teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

7 firma listeye girdi

Merkezi Antalya dışında olup, üretim faaliyetlerini Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde sürdüren firmalar ile birlikte Antalya'dan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesindeki toplam firma sayısının altıya yükseldiğini söyleyen Başkan Bahar, "ATSO'ya Antalya Serbest Bölge Şubesi olarak kaydı bulunan firma ile birlikte, Batı Akdeniz Bölgesi'nden yedi firma İSO 500 listesine girmiş oldu" diye konuştu. - ANTALYA