Üye Girişi
Haberler
Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!

İstanbul Sanayi Odası, Sivas TSO ile İş Birliği Protokolü İmzaladı

İstanbul Sanayi Odası, Sivas TSO ile İş Birliği Protokolü İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği yaparak mesleki eğitim protokolü imzaladı. Toplantıda döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma konularına vurgu yapıldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin ocak ayı olağan toplantısı, "Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma, Deprem Güvenlikli Sanayi İçin Vizyoner ve Yenilikçi İş birliği Olanaklarını Değerlendirmek" ana gündemi ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ile Sivas TSO Meclisi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yaptığı ve karşılıklı iş birliği imkanlarının ele alındığı toplantıda, İSO'nun mesleki eğitim-sanayi iş birliği ve İSO Akademi modelinin tüm şehirlere örnek olması amacıyla geçen aylarda Şırnak, Yalova ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odaları ile de imzaladığı Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü, Sivas TSO ile de imzalandı.

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmasına yer verilen Erdal Bahçıvan, konuşmasının başında Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve yakınlarına sabır diledi.

Türkiye'yi yasa boğan acı olayın iş sağlığı ve güvenliği konusunun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Bahçıvan, "İnsan sağlığını korumak, onlar için güvenli bir yaşama ve çalışma alanı ve ortamı oluşturmak en büyük sorumluluktur." açıklamasını yaptı.

Bahçıvan, İSO olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunun her zaman öncelikler arasında yer almaya devam edeceğine işaret ederek, şunları aktardı:

"Bu alanda eğitimden saha çalışmalarına kadar yürüttüğümüz çok sayıda proje var. Oda bünyesinde kurduğumuz Afet Yönetimi Şubesi ile İstanbul'daki sanayi tesislerinin can ve mal güvenliklerini korumak, çevreyi de gözeterek işlerinin kesintiye uğramasını en az düzeye indirmek amacıyla sanayi kuruluşlarının deprem dahil olmak üzere, yangın, sel, kuraklık ve benzeri afetlere karşı risklerini azaltma ve kurumsal afet dayanıklılıklarını artırma yönünde çalışmalar yapıyoruz."

"İstanbul, ülke sanayimizin ve dolayısıyla ticaretimizin merkezi"

Türkiye sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 40'nı gerçekleştiren İstanbul'daki sanayi tesislerinin depreme dayanıklılık durumunu ortaya çıkaracak bir çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Erdal Bahçıvan, kentsel dönüşüme benzer bir "sanayi dönüşümü" projesinin süratle hayata geçirilmesinin artık çok kritik ve elzem hale geldiğine dikkati çekti.

Bahçıvan, teknolojik ilerlemeler sonucu oluşan yeni güçlendirme tekniklerinin de akademik bir altyapı ile desteklenerek güçlendirme mevzuatına girmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin, gençlerin artık tüketmekten değil, üretmekten ve girişimci olmaktan itibar aldığı bir toplum haline gelmesi gerektiğini belirten Bahçıvan, "Rekabetin giderek arttığı bir dünyada, odağında üretimin olduğu bir girişimcilik bilinci ve ruhunun ülkemizde geliştirilmesinin, özellikle kadın girişimcilerin önünün daha fazla açılması çok önemli." ifadesini kullandı.

Bahçıvan, kalkınmanın tüm Anadolu'ya dengeli bir şekilde dağıtılmamış olmasının önümüzdeki en ciddi sorun olduğunu vurgulayarak, "İstanbul, ülke sanayimizin ve dolayısıyla ticaretimizin merkezi. Nüfusu, iş gücü ve tecrübesiyle dünyadaki birçok devletten daha büyük. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı." değerlendirmesinde bulundu.

"Acımasız küresel rekabet koşullarında güçlü birliktelikler yaratmak zorundayız"

Türkiye'nin gelişmiş 10 büyük ekonomi arasında yer almasının, kalkınmanın Anadolu şehirlerine yayılmasıyla mümkün olacağını kaydeden Erdal Bahçıvan, İSO olarak bu gerçekten hareketle ülkenin bir bütün halinde sanayileşerek kalkınmasını arzu ettiklerini belirtti.

Bahçıvan, kalkınmanın ancak ekonomik gelişmişlik, sosyal gelişmişlik, insani gelişmişlik, sürdürülebilirlik ve yönetişim unsurlarının aynı anda ve birbirleriyle uyumlu olarak gelişmesi halinde sağlanabileceğine dikkati çekti.

Bilgi birikimlerin ve tecrübelerini İstanbul dışındaki iş insanlarıyla paylaşmak üzere illeri ziyaret ettiklerini aktaran Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda Sivas'ı da ziyaret etmiştik. Acımasız küresel rekabet koşullarında güçlü birliktelikler yaratmak zorundayız. Her şeyi devletten beklemek haksızlık, hepimize büyük görevler düşüyor. Şehirlerin gelişmesinde üniversite-sanayi iş birliği önemli bir şans olarak kullanılabilir. Geçtiğimiz aylarda Şırnak, Yalova ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odalarımızla imzaladığımız İSO M?esleki Eğitim İş Birliği Protokolü (MEİP?) sonrasında bugün Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızla da benzer bir iş birliğine imza atacak olmaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
img

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler
img

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acılı baba hasta yatağında faciayı anlattı: Camlarda dakikalarca kurtulmayı beklemişler

Tüm ailesini yangında kaybeden acılı babanın anlattıklarına yürek dayanmaz
DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan ile İmralı'daki ikinci görüşmesi sona erdi

DEM Parti heyetinin ikinci İmralı görüşmesi sona erdi
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
Ekonomiyi derinden etkileyecek karara saatler kaldı

Ekonomiyi derinden etkileyecek karara saatler kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.