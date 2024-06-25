İstanbul Sanayi Odası'nın 2023 İSO-500 listesinde Denizli'den 14 firma yer aldı

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri oluşturan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2023 yılı sonuçları açıklandı. Listede, İstanbul dışından 349 firma yer aldı. Geçen yıl Denizli'den 12 firmanın yer aldığı İSO 500 listesinde bu yıl 14 firma bulunuyor.

Ekonomi kamuoyunun merakla beklediği ve bu yıl 56'ncı kez gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda açıklanan İSO-500 listesinde bu yıl 14 Denizlili firma yerini aldı.

İlk 500 şirkette, geçtiğimiz yıl 34'üncü olan Er-Bakır, Denizli sıralamasında yine listenin başında bulunurken, bu yıl listenin 36'ncı sırasında yer aldı. Er-Bakır'ı 78'inci Sıradaki Abalıoğlu Lezita Gıda ile 110'uncu sırada yer alan Kardemir Çelik izledi. Geçtiğimiz yıl Denizli sıralamasında 3'ünçü Sırada bulunan Kocaer Çelik ise, listede 118'inci sırada yer aldı.

Listede yer alan Denizli firmalarından 6'sı geçen seneye göre daha üst sıralara yükseliş gösterirken, geçen sene birinci 500 sıralamasında bulunmayan 2 firma, bu sene ilk 500'e dahil oldu. İlk 500'deki Denizlili firmalara bakıldığında, 6 firma kablo ve bakır tel, 4 firma gıda, 2 firma demir-çelik, 1 firma tekstil ve 1 firma enerji sektöründen yerlerini aldı.

Ayrıca, 2023 yılında ilk 500 listesinde yer alan firmaların net üretimden satış hasılatı toplamı 127 milyar TL oldu. Özellikle gıda sektöründeki firmalar geçen seneye göre listede ciddi yükseliş kaydetti.

"Sanayimiz her şartta üretmeye devam ediyor"

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.

Kasapoğlu, "İSO 500 Araştırması'nın 2023 sonuçları açıklandı. Geçen yıl 12 firmamızın bulunduğu listede bu yıl 14 firmamız ile yer aldık. Denizli firmaları, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Firmalarımızın İSO 500'de yer almaları şehrimiz ve ülkemiz ekonomisi için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, Denizli'nin sanayideki öncü konumunu teyit etmektedir. Listede yer alan firmalarımızın sektör çeşitliliği de dikkat çekicidir. Gıdadan tekstile, demir-çelikten bakır tele 5 farklı sektörden firmalarımız listede yer alıyor. Sanayicimiz her şartta üretmeye, mücadele etmeye devam ediyor. Denizlili firmalarımız Artan finansman giderleri, daralan piyasa ve sıkılaşan para politikalarına ek olarak yüksek enflasyonun getirdiği negatif etkenlere rağmen sürdürülebilir, istikrarlı ve kaliteli bir büyümeyi hedefleyerek, listede yer aldılar. Bu yıl da başarısını sürdüren firmalarımız ile ilk kez listeye dahil olan firmalarımızı; sanayicimize ve üretim gücümüze olan inancımızla tebrik ediyor, üstün bir gayret sonucu elde ettikleri başarılarının devamını diliyoruz." dedi. - DENİZLİ