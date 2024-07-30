İstanbul Sanayi Odası İkinci 500 araştırmasının sonuçları açıklandı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Haziran ayında açıkladığı "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023" araştırmasının ardından, "İSO İkinci 500" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Denizli'den 9 firma listede yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Haziran ayında açıkladığı "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023" araştırmasının ardından, "İSO İkinci 500" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Listede, bu yıl Denizli'den 9 firma yer aldı. Tekstil-konfeksiyon sektörü 5 firma ile kendine yer bulurken, kablo-bakır tel 4 firma ile listede öne çıktı. İkinci 500 şirkette 11. olan Elsan Elektrik Gereçleri, Denizli sıralamasında listenin başında yer aldı. Elsan'ı 176. sıradaki Küçüker Tekstil, 191. sıradaki Uğurlular Tekstil izledi. Listede yer alan Denizli firmalarından 4'ü geçen seneye göre daha üst sıralara yükseliş gösterirken, geçen sene ikinci 500 sıralamasında bulunmayan iki firma, bu sene ikinci 500'e dahil oldu.

Listeye giren firmaları tebrik eden ve önümüzdeki yıllarda firma sayısının artmasını dileyen DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, "İSO İkinci 500-2023 araştırması, içinden geçmekte olduğumuz ekonomik ve finansal şartları, ihracat performanslarını, AR-GE ve teknoloji faaliyetlerine ilişkin göstergeleri açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl ikinci 500 listesinde ilk sırada yer alan bir firmamız, bu yıl ilk 500 listesinde açıklanmıştı. Firmalarımızdan 4'ü geçen seneye göre daha üst sıralarda listede kendisine yer buldu. Bu yıl listede yer almayan firmalarımızın yanı sıra geçen sene ikinci 500 sıralamasında bulunmayan iki firmamızın listeye dahil olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 11 olan firma sayımız ise bu yıl 9'a düştü. Hepimizin malumu olduğu üzere 2022'nin devamında 2023 yılı da zor bir yıl oldu. Uygulanan ekonomi politikaları, artan üretim ve girdi maliyetleri, istihdam ve lojistik problemleri, finans sorunları gibi pek çok sorun, üretim hedeflerimizi, yatırım hedeflerimizi ve sanayinin geleceğini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Biz, yaşadığımız hammadde, enerji, finans, iş gücü, ulaşım ve pazar ile ilgili sorunlarımızı her platformda dile getirdik, getiriyoruz. Tüm bu olumsuz etkenlere rağmen sanayicilerimiz üretime devam etmek, sahip olunan bilgi birikimini kaybetmemek için üstün bir çaba içerisinde. Yaşanan tüm zorluklara rağmen, yatırımlarıyla ekonomik büyümemize, ihracatımıza ve istihdama katkılarını sürdürerek, ikinci 500 listesinde kendisine yer bulan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda listedeki firma sayımızın artmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ