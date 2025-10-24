"İstanbul Orman İnovasyon Haftası"nda oturumlar sona erdi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Avrupa Ormancılık Komisyonu (EFC) Genel Sekreteri Ekrem Yazıcı, İstanbul Orman İnovasyon Haftası etkinliği kapsamında yapılan çalışmalara dikkati çekerek, "Amacımız özellikle Türk ormancılık sektörünü gerek Avrupa'daki yeşil mutabakat sürecine hazırlamak gerekse yakında gelmekte olan Avrupa Ormansızlaşma Yönetmeliği'nin getirebileceği sıkıntılar konusunda bilinçlendirmek ve sektörün çok geç kalmadan bu sürece hazır olmasını sağlamak." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) kapsamında düzenlenen oturum ve paneller beşinci gününde sona ererken Avrupa Ormancılık Komisyonunun (EFC) yeni başkan ve başkan yardımcıları da seçildi.

Bu kapsamda, EFC gündem maddeleri oturumunun kapanış bölümünde komisyonun yeni dönem başkanlık ve üye seçimleri gerçekleştirildi. Başkanlığa Slovakya temsilcisi, başkan yardımcılıklarına ise İsviçre, Birleşik Krallık ve Gürcistan temsilcileri seçildi. Ayrıca, bir sonraki oturumun 2027'de Roma'da yapılması kararlaştırıldı.

"Komisyonun yeni başkanı Slovakya"

Son oturumunun ardından haftaya dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan EFC Genel Sekreteri Ekrem Yazıcı, bu hafta içinde 5 gün boyunca çeşitli toplantılar ve oturumlar düzenlendiğini belirterek, orman yangınlarında inovasyon, bölgesel ve uluslararası işbirlikleri gibi konuların tartışıldığını ifade etti.

EFC'nin 43. oturumunun da yapıldığını anlatan Yazıcı, döngüsel ekonomi, gençlik ve inovasyon, ahşap yapılar ve inovasyon, ormanların izlenmesi, veri toplama konusunda inovasyon gibi konuların ele alındığını anımsattı.

Yazıcı, EFC'nin hükümetler arası yapısı nedeniyle süreç sonunda bir rapor hazırlandığını ve ülkelerin bunu müzakere ederek kabul ettiklerini bildirdi.

Türkiye'nin IFIW kapsamında hafta boyunca önemli yatırımlarda bulunduğunu dile getiren Yazıcı, "Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü büyük katkılar sağladı. Ormancılık ve inovasyon konusunda son derece faydalı bir tartışma oldu. Amacımız özellikle Türk ormancılık sektörünü gerek Avrupa'daki yeşil mutabakat sürecine hazırlamak gerekse yakında gelmekte olan Avrupa Ormansızlaşma Yönetmeliği'nin getirebileceği sıkıntılar konusunda bilinçlendirmek ve sektörün çok geç kalmadan bu sürece hazır olmasını sağlamak." ifadesini kullandı.

Yazıcı, EFC başkanlık seçimi oturumuna ve başkanın görevlerine değinerek, şunları kaydetti:

"Mevcut oturum İsviçre'den başkan Keith Anderson tarafından yapıldı. Başkan yardımcıları İngiltere ve Slovakya'ydı. Yeni dönemde başkanlığa Slovakya seçildi. Yine İsviçre, İngiltere başkan yardımcılığına devam edecek. Gürcistan da yeni başkan yardımcısı olarak seçildi. Sonuçta yeni büronun yapısı bu. İki sene süreyle bu büro, başkan ve yardımcıları EFC'ye başkanlık edecekler ve uluslararası süreçte hem işlerin takibi hem de uluslararası süreçte EFC'nin çalışmalarını takip edecekler. FAO olarak küresel düzeyde ormancılık komitemiz var, COFO (The Committee on Forestry) adıyla biliniyor."

"Dünyada da 6 bölgesel ormancılık komisyonumuz var. Bunlardan bir tanesi Avrupa Ormancılık Komisyonu (EFC)." diyen Yazıcı, "Bu komisyonların hepsi yaptıkları çalışmayı küresel düzeyde her iki senede bir COFO'ya sunuyor ve dünya genelinde ortak bir karar alınıyor. COFO'nun bir sonraki toplantısı önümüzdeki yıl mayısta olacaktır. EFC Başkanı oranın da aynı zamanda eş başkanı olduğu için oraya katılarak katkı sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

IFIW 5 gün sürdü

İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) 20 Ekim'de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Nabil Gangi, Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Başkanı İsmail Belen ve Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Sekretaryası Direktörü Juliette Biao'nun açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Yumaklı tarafından, AA adına Çevre ve Tarım Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya'nın da aralarında bulunduğu etkinlik sponsorlarının temsilcilerine plaket verildi.

Etkinlik kapsamında, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan makine, ekipman ve teknolojileri etkinlik alanında sergilenerek, Türkiye'nin bu alandaki kabiliyeti anlatıldı. Hafta boyunca paneller, çalıştaylar, saha gezisi ve ikili görüşmelerle, iklim değişikliğinden dijital ormancılığa, orman yangınlarıyla mücadeleden teknolojik çözümlere kadar pek çok başlık masaya yatırıldı.

Etkinliğin ilk gününde, UNFF Sekretaryası Direktörü Biao moderatörlüğünde üst düzey diyalog toplantısı oturumu gerçekleştirildi.

Türkiye, Azerbaycan, Macaristan, İspanya, Portekiz ve Finlandiya'dan üst düzey temsilcileri bir araya getiren oturumda Türkiye'yi temsilen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat yer aldı.

Aynı gün "Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Yangın Yönetiminde Politika Çözümleri Diyaloğu" ve "Orman Arazilerinin Yangına Dayanıklılığını ve Direncini Artırmak" başlıklı iki panel daha düzenlendi.

Programın ikinci gününde "Entegre Yangın Yönetimi İçin Yenilikçi Yaklaşımlar ve İleri Teknolojiler", "Yangın Yönetimi ve Risk Farkındalığına Yönelik Toplum Tabanlı Yaklaşımlar", "Erken Uyarıdan Çözüme: Yangın Söndürmede Teknoloji" ve "Yeşil ve Dijital Dönüşümün Temelleri: Kritik Mineraller İçin Yeni Çağ" panelleri gerçekleştirildi.

Üçüncü günde, "Orman Sektöründe İnovasyon Üzerine İnteraktif Atölye" ve "Ortaklık Görüşmeleri: Ormanlar FAO'nun Prizmasıyla Türkiye Orman Ortaklığı Programı" panellerinde konuşmacılar söz alırken, dördüncü günde "Yenilenebilir Bir Gelecek İçin Yenilik: Orman Tabanlı Endüstrilerde Döngüsel Biyoekonomi", "Akdeniz Ormanlarının Restorasyonu: Akdeniz Ormanlarının Durumu 2025 Raporunun Yeni Versiyonu ve Bölgesel Dinamiklerin Güçlendirilmesi", "Ormanlar Dünyayı Nasıl Besliyor: Sağlıklı Ormanlar Aracılığıyla İnsanları Beslemek" ve "Ahşap İnşaatta İnovasyon Geleceği İnşa Etmek" düzenlenen paneller arasında yer aldı.

Etkinliğin beşinci ve son gününde ise "Orman İzleme Sistemini Yenilikle Geliştirmek" ve "Karbon Piyasalarının Potansiyelini Ortaya Çıkarmak: Orta Asya'da Küresel Uygulamalar ve Bölgesel Fırsatlar" panelleri yapıldı ve EFC'nin son oturumu, başkanlık seçimi ve kapanış gündem maddeleriyle tamamlandı.