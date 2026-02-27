Haberler

İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi için genel ihale ilanına çıkıldı

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi için 6,75 milyar dolarlık finansmanla genel ihale ilanı yayınladı. Projede Dünya Bankası ve diğer uluslararası finans kuruluşlarından kredi alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi için genel ihale ilanına çıkarken, proje 6,75 milyar dolarlık finansmanla desteklenecek.

Bakanlığa bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin genel ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Türkiye, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin maliyetinin finansmanı için Dünya Bankasına 2 milyar dolar eş değerinde kredi başvurusunda bulundu.

Proje, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu tarafından ortak finansmanla desteklenecek. Toplam finansman tutarı 6,75 milyar dolar olacak.

Bakanlık, kredi tutarının bir kısmını bu proje kapsamında temin edilecek yapım işleri ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin ödemelerde kullanacak.

Projenin yapım süreci, üç bileşen kapsamında yürütülecek.

"Tasarım, Altyapı ve Üst Yapı İnşaat İşleri" bileşeniyle, tasarla-yap uygulama yaklaşımı kapsamında gerçekleştirilecek tüm inşaat ve montaj işleri için detaylı mühendislik tasarımları hazırlanacak."

Çayırova ve Çatalca istasyonlarını birbirine bağlayan 122,3 kilometre uzunluğunda çift hat ana hat ile bu ana hatta bağlanan 4,7 kilometre tek hat bağlantılarının inşası ile toplamda 127 kilometre uzunluğunda, elektrifikasyonlu, tam sinyalizasyonlu ve azami tasarım hızı saatte 160 kilometre olan yüksek hızlı demir yolu altyapısı inşa edilecek.

Projenin "Tasarım Denetimi ve İnşaat Denetimi Hizmetleri" bileşeni kapsamında da ilk bileşende yer alan tüm tasarım çalışmalarının incelenmesi ve inşaat-montaj işlerinin denetlenmesi için danışmanlık hizmetleri sağlanacak.

Projenin üçüncü bileşeni de "Proje Uygulama ve Gözetim Desteği ile İşgücü Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin Azaltılmasına Yönelik Proje Düzeyinde Destek" olarak belirlendi.

Bu bileşen kapsamında, uygulayıcı kuruma doğrudan uygulama desteği sağlamak üzere bir proje yönetim danışmanı görevlendirilerek proje uygulaması güçlendirilecek. Ayrıca, hem uygulayıcı kuruma hem de proje kreditörlerine destek vermek üzere bağımsız bir proje uygulama gözetim danışmanı istihdam edilecek.

5 temel paket öngörülüyor

Proje kapsamında, yapım ve danışmanlık işlerini kapsayan 5 ayrı temel ihale paketi oluşturuldu. Buna göre, danışmanlık hizmetleri kapsamında, yapım işleri müşavirliği, proje yönetimi ve proje uygulama gözetim danışmanlıkları olmak üzere üç ihale paketi belirlendi.

Yapım ve elektrifikasyon ???????işleri kapsamında projenin 4 ayrı kesimi ile sinyalizasyon ve telekomünikasyon işlerinin tasarımı, temini ve kurulumu olmak üzere iki ayrı ihale paketi planlandı.

Bu kapsamda, danışmanlık hizmetleri için mart ayında yapım işleri için nisan ayında özel ihale ilanlarının yayımlanması öngörülüyor.

Uluslararası açık rekabetçi ihale usulüne tabi sözleşmelere ilişkin özel ihale ilanları, Dünya Bankasının harici internet sitesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün (https://aygm.uab.gov.tr) internet sitesinde ve/veya Türkiye'de ulusal çapta yayımlanan gazetelerden birinde veya Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Kaynak: AA / Mert Davut
500

