İstanbul Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Türk Telekom'un katkılarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlen "İstanbul Kültür Yolu Festivali" 27 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültürel marka değerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri"nin İstanbul ayağı 5 Ekim'e kadar Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) devam edecek.

Festival programında konserlerden film gösterimlerine, sanat söyleşilerinden dijital sanat panellerine kadar birçok etkinlik yer alacak. Etkinlikler, AKM'nin dış alanında kurulacak "Türk Telekom Açık Hava Sahnesi" ile "Türk Telekom Opera Salonu" ve "Türk Telekom Lounge"da gerçekleştirilecek.

Konserler, bale gösterileri ve paneller düzenlenecek

Açık hava sahnesinde Levent Yüksel, Ceza, Ekin Uzunlar, Berkay ve Emre Altuğ konser verecek, ayrıca ödüllü yarışmalar ve film gösterimleri düzenlenecek.

Türk Telekom Opera Salonu'nda Bolşoy Bale ve Orkestrası iki farklı eserle sahne alacak. Romeo ve Juliet balesi 26-27 Eylül'de, Kuğu Gölü ise 29-30 Eylül'de sergilenecek. Ayrıca İtalyan besteci ve piyanist Andrea Vanzo da aynı salonda konser verecek.

AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek sanat söyleşileriyle Nabat Garakhanova yönetimindeki dijital sanat panelleri, festival süresince ücretsiz izlenebilecek.

Festival kapsamında ayrıca oyuncu Hülya Koçyiğit, Türk Telekom Lounge'da gerçekleştirilecek bir söyleşiye katılacak ve etkinliğin ardından açık hava sinema sahnesinde katılımcılarla film izleyecek.

Etkinlik takvimi kapsamında Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde 27 Eylül'de Levent Yüksel, 28 Eylül'de Ceza sahne alacak ve aynı gün Beyoğlu Güzeli filminin gösterimi yapılacak. 29 Eylül'de Aşkın 500 Günü, 30 Eylül'de Wonka, 1 Ekim'de Uncharted, 2 Ekim'de Moana 2 filmleri izleyicilerle buluşacak. 3 Ekim'de Ekin Uzunlar, 4 Ekim'de Berkay ve 5 Ekim'de Emre Altuğ konser verecek.