İstanbul Kartal'daki Taşınmaz Argeus Gayrimenkul'e Satıldı

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir taşınmazın satışını onayladı. Taşınmaz, 1 milyar 90 milyon lira bedelle Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ.'ye satıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir taşınmazın satışına ilişkin kararına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 1 milyar 90 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ. Sekizinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'na satışı kararı onaylandı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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