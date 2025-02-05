İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı Başladı

Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olma özelliğini taşıyan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 7'ncisi başladı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen, Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestij organizasyonu olan fuar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı olma özelliğini taşıyan etkinlik, 30 bin metrekarelik alanda küresel hazır giyim alım grupları ve binlerce alıcıyı bir araya getirdi. Fuar için alım grubunun yanı sıra 150'den fazla ülkeden çok sayıda seçkin alıcı da İstanbul'a geldi.

Fuarın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, IFCO ile sektöre çok büyük fuar kazandırdıklarını belirterek, "Salonların hepsi dolu. Türkiye'ye, İstanbul'a yeni bir ivme kazandırdık." dedi.

Hazır giyim ve tekstil sektörünün şu dönemlerde bazı zorluklardan geçtiğini dile getiren Gültepe, "Ümidimiz, zorlukların geride kaldığı yönünde. 2025'in ilk çeyreğinden sonra inşallah sektörlerimizin son iki yılda kaybettiği yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracatı yine kazanma şansı olur." ifadelerini kullandı.

İstanbul ve Türkiye'nin bir fuar merkezi haline geldiğini kaydeden Gültepe, fuarlarla ilgili Türkiye'ye güzel ilgi olduğunu gördüklerini söyledi.

Mustafa Gültepe, "Yani Türkiye'yi, İstanbul'u fuar merkezi haline getirdik. Hep onu söylüyorduk ve bunu başardık. Güzel bir etkileşim oluyor. Sadece burada fuara katılanlar kazanmıyor. Hizmet sektörümüz de kazanıyor." diye konuştu.

"Tekstil ve hazır giyimde hızlı bir şekilde toparlanabiliriz"

TİM Başkanı Gültepe, hazır giyim ve tekstil sektörünün çok dinamik olduğunu, hızlı bir şekilde toparlanabileceğini belirterek, katma değerli, tasarımlı ve inovatif ürünler yapmak ve değişimi yakalamak zorunda olduklarını bildirdi.

Hem tekstil hem de hazır giyim sektöründe şu anda dünya ihracatından yüzde 3,5 pay aldıklarını dile getiren Gültepe, şu açıklamalarda bulundu:

"İnanıyorum ki bunu çok daha yukarılara çıkarma potansiyelimiz var. Bunu, tamamen katma değerli ürünlerle yeni tasarımlarla ve markalaşma ile başaracağız. Şu anda geldiğimiz noktada 100'den fazla ülkede hazır giyim sektörünün 4 bine yakın, gerek mağazası gerek satış noktası var. Bu da sektörün gücünü, Türk insanının bilrliğini ve farklılığını ortaya koyuyor. Gittiğimiz bazı ülkelerde gerçekten Türk markaları liderliğini koruyor. Bu Türk markaları hem Türkiye'nin hem de hazır giyimle diğer sektörlerinin büyük bir şekilde tanıtımını yapıyor."

Gültepe, tekstil ve hazır giyim ihracatının yeniden artışa geçeceğini belirterek, Türkiye'nin tekrardan zirveye çıkacağını sözlerine ekledi.

"En az 40 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapacağız"

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan da moda endüstrisi olarak IFCO ile elde edilen başarıdan gurur duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"7. IFCO'da dünyanın dört bir yanından en az 40 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapacağız. Fashionist ve Linexpo'muzla, kadın, erkek, çocuk giyim firmalarımızla, dünyaca ünlü markalarımızla, sourcing bölümümüzle, trend alanlarımızla, defilelerimizle, seminerlerimizle ziyaretçilerimiz yine beklentilerinin çok ötesinde bir fuar deneyimi yaşayacak. 2025 yılı İhracat Eylem Planı'nda yer alan 'prestijli fuar uygulaması' konusu bizim için büyük önem arz ediyor."

Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı olma özelliğini taşıyan IFCO, 8 Şubat'ta sona erecek.