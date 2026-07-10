Bakan Uraloğlu: 'İstanbul'daki iki havalimanımız, yılın ilk yarısında 78 ilin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " İstanbul'daki iki havalimanımız, yılın ilk yarısında 78 ilin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladı. İç hatlarda 8 milyon 235 bin 298, dış hatlarda 31 milyon 686 bin 815 olmak üzere toplamda 39 milyon 922 bin 113 yolcu trafiği gerçekleşti" dedi.

Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2026 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Söz konusu ayda yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 91 bin 987, dış hatlarda ise 84 bin 961 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, 2026'nın ilk altı ayında 111 milyon 960 bin 564 yolcunun hava yolu ile seyahat ettiğini açıkladı. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yılın ilk yarısında 63 milyon 447 bin 607 yolcuya hizmet verdiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, bu iki havalimanlarının 78 ilin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladığını sözlerine ekledi.

"Toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 221 bin 826'ya ulaştı"

Haziran ayında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 374 bin 831, dış hat yolcu trafiğinin ise 13 milyon 541 bin 166 olarak gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, "Toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 221 bin 826'ya ulaştı. Haziran ayında hizmet verilen uçak trafiği 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında, iç hat uçak trafiğinde yüzde 2,1 artış meydana geldi. Haziran ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 22 milyon 924 bin 169 yolcuya hizmet verildi. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 50 milyon 2 bin 867, dış hat yolcu 61 milyon 903 bin 797 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 111 milyon 960 bin 564 yolcuya hizmet verildi. 2026 yılı Haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,6 artış oldu" diye konuştu.

"Toplamda 39 milyon 922 bin 113 yolcu trafiği gerçekleşti"

Ocak-Haziran döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 58 bin 271, dış hatlarda 204 bin olmak üzere toplamda 262 bin 271 uçak trafiği gerçekleştiğini dile getiren Uraloğlu, "İç hatlarda 8 milyon 235 bin 298, dış hatlarda 31 milyon 686 bin 815 olmak üzere toplamda 39 milyon 922 bin 113 yolcu trafiği gerçekleşti. Haziran ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 646, dış hatlarda 35 bin 22 olmak üzere toplamda 45 bin 668'e ulaştı, yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 545 bin 275, dış hatlarda 5 milyon 574 bin 563 olmak üzere toplamda 7 milyon 119 bin 838 oldu" şeklinde konuştu.

"İstanbul'daki iki havalimanımız, yılın ilk yarısında 78 ilin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladı"

İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yılın ilk yarısında 63 milyon 447 bin 607 yolcuya hizmet verdiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "İstanbul'daki iki havalimanımız, yılın ilk yarısında 78 ilin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladı. 6 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 5 milyon 994 bin 584, Antalya Havalimanı'nda 13 milyon 654 bin 494, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 1 milyon 848 bin 682 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 1 milyon 519 bin 84 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 341 bin 213 yolcu trafiği gerçekleşti" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda altı aylık süreçte iç hatlarda 60 bin 363, dış hatlarda 75 bin 172 olmak üzere toplamda 135 bin 535 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 10 milyon 850 bin 625, dış hatlarda 12 milyon 674 bin 869 olmak üzere toplamda 23 milyon 525 bin 494 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı. Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin Haziran'da 2 bin 377, altı aylık dönemde ise 12 bin 865 olarak gerçekleştiğini de bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı