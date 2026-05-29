İstanbul Havalimanı günlük 1519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 18-24 Mayıs tarihleri arasında günlük ortalama 1519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. EUROCONTROL raporuna göre, İstanbul'u Amsterdam, Frankfurt, Paris ve Londra havalimanları takip etti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) bu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1411 uçuşla Amsterdam, 1366 uçuşla Frankfurt, 1364 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1324 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
