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İstanbul Havalimanı günlük 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

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İstanbul Havalimanı, 15-21 Haziran'da günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. EUROCONTROL raporuna göre, İstanbul'u Amsterdam, Paris Charles de Gaulle, Londra Heathrow ve Frankfurt takip etti.

İstanbul Havalimanı, 15- 21 Haziran'da günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) söz konusu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1394 uçuşla Amsterdam, 1387 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1318 uçuşla Londra Heathrow ile 1316 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
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