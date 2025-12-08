Haberler

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

24-30 Kasım tarihlerinde günlük ortalama 1459 uçuş gerçekleştiren İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow ve Amsterdam Schiphol Havalimanı'nı geride bırakarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını kazandı. Ayrıca, dünya genelinde en fazla uçuş yapılan 8'inci havalimanı oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL ) 24-30 Kasım dönemine ilişkin hava trafik istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre Türkiye'deki havalimanlarına iniş ve kalkış trafiklerinde günlük ortalama 2 bin 724 uçuş ile Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren ilk 10 ülke arasında 6'ncı sırada yer aldı. Söz konusu dönemde Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren 10 havayolu işletmesi arasında, THY günlük ortalama 1468 uçuş ile 2'nci sırada yer alırken, Pegasus Havayolları ise günlük ortalama 569 uçuş ile Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren ilk 10 havayolu arasında yerini aldı.

İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYA LİSTESİNDE

EUROCONTROL'ün 2025 Yılı 24-30 Kasım döneminde, Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında; İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1459 uçuş ile ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı Londra Heathrow ve Amsterdam Schiphol Havalimanı takip etti. Ayrıca raporda İstanbul Havalimanı, küresel ölçekte yapılan sıralamada ise dünyanın en fazla uçuş gerçekleştirilen 8'nci havalimanı olarak raporda yer aldı. İstanbul'daki bir diğer havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı, günlük ortalama 738 uçuş ile 9'ncu sıradaki olduğu gözlemlendi.

