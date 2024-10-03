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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

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İstanbul Havalimanı, 23-29 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama 1438 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ön plana çıktı. Amsterdam Schiphol ve Paris Charles de Gaulle havalimanları onu takip ediyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUrocontrol ) 23-29 Eylül'e ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.
Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1438 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

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İstanbul Havalimanı'nı günlük 1437 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1373 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1328 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti. Antalya Havalimanı da günlük 916 uçuşla listede 10'uncu sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi

İstanbul Havalimanı Charles de Gaulle Havacılık Ekonomi Ulaşım Güncel Yaşam Paris Eylül

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Yorumlar (2)

VATAN BOZKURTLAR:

CHPLİ tasmalı vefa,özcan özcan, jy ve buğra burdamı bu haberi iyi okuyun Annesi babası ve israilmi yunanistanmı nerden köklerinin geldiği meçhul olan O. cları.

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Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Eee Amerikan Doları karşısında 34 kere ezilirsen işte böyle onun bunun hizmetçisi olursun!

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