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İstanbul Güneş Sitesi'nin Dönüşümüne Hibe Desteği

İstanbul Güneş Sitesi'nin Dönüşümüne Hibe Desteği
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Güneş Sitesi sakinlerine Yarısı Bizden kampanyası kapsamında hibe desteği sağlayarak kentsel dönüşüm sürecini başlattı. TOKİ iş birliği ile yeni konutların inşası için gereken adımlar atılacak.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahiplerinin yüzde 100 uzlaşma sağladığı İstanbul'daki Güneş Sitesi'nin dönüşümü için Yarısı Bizden ile hibe sağlarken Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliği ile de inşa desteği verecek.

İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan Yarısı Bizden kampanyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü koordine ediyor. Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1,5 milyon TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar, evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Alan bazlı büyük dönüşümlerde ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek oluyor. Bu durumda vatandaşlar Yarısı Bizden kampanyasının 700 bin TL'lik hibe desteğini kullanarak devlet güvencesiyle yeni evlerine kavuşuyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

GÜNEŞ SİTESİ'NDE TOKİ İŞ BİRLİĞİ İLE DÖNÜŞÜM

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Tevfik Bey Mahallesi'ndeki Güneş Sitesi'nde yaşayanlar, Yarısı Bizden'in finansal katkısının yanı sıra TOKİ'nin de proje ve inşa desteğinden faydalandı. 8 bloktaki 139 bağımsız birimin yıkımını Bakanlık ekipleri gerçekleştirdi. Enkazın kaldırılmasının ardından TOKİ yeni konut ve yaşam alanlarının inşasına başlayacak. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Güneş Sitesi'ndeki yıkım çalışmalarının görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, "Yarısı Bizden ile İstanbul'u dönüştürüyoruz. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL taşınma yardımını sağlamaya devam ediyoruz. Alan bazlı büyük dönüşümlerde de vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa biz devreye giriyoruz. Riskli yapısını dönüştürmek isteyenlere; 700 bin TL hibe, 100 bin TL taşınma yardımı sağlayıp yeni konutları TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle inşa ediyoruz. Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi'nde Güneş Sitesi sakinleri gibi anlaşıp gelin, evlerinizi afetlere karşı dirençli hale getirelim" ifadelerini kullandı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı Yunus Emre Küçük de İstanbul'da yaşayanları riskli binalarını dönüştürmeleri için Yarısı Bizden desteğinden faydalanmaya davet etti. Küçük, "Bu projemizde büyük alan bazlı bir dönüşümü Bakanlığımız Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ iş birliği ile gerçekleştirdiği için vatandaşlarımızı 700 bin lira hibe desteğinden faydalandırılıp bu tutarı bina maliyetinden düşerek vatandaşlarımızı borçlandırmış olacağız. Vatandaşlarımız 700 bin lira hibe desteğinden sonra arta kalan borçlarını yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarında ödeyebilecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

İklim Değişikliği Hibe Desteği İstanbul Politika Ekonomi Finans Çevre Emlak Güneş Toki

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