İstanbul Fuar Merkezi’nde Private 5G Altyapısı Hayata Geçti

İstanbul Fuar Merkezi (İFM), 22-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında, 2, 4 ve 8 numaralı fuar salonlarında Private 5G (Özel 5G) altyapısı başarıyla devreye aldı.

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, İDEF'te birbiri ardı sıra açıklanan yüksek teknoloji ürünü savunma sanayii ürünlerine İFM de yeni 5G altyapısıyla eşlik etti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından test ve deneme amacıyla İstanbul Fuar Merkezi'ne frekans tahsis edildi. Bu doğrultuda, fuar katılımcısı firma ve ziyaretçilere yüksek hızlı, düşük gecikmeli ve güvenli internet bağlantısı imkanı sunuldu.

Private 5G altyapısının açılış töreni, İTO Başkanı ve İstanbul Fuar Merkezi Başkan Vekili Şekib Avdagiç ve çözüm ortakları Opticoms ve Adsys ile projeye katkı sağlayan paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Özel 5G ile fuar organizasyonlarının dijital altyapı ihtiyaçları benzersiz bir şekilde karşılanacak.

"Yüksek hızlı Özel 5G dönemiyle, Türkiye'de fuarcılıkta bir ilki daha hayata geçirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekib Avdagiç, 'yüksek hızlı Özel 5G' dönemiyle, Türkiye'de fuarcılıkta bir ilki daha hayata geçirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin Private 5G ağına sahip ilk fuar merkezi olmaktan gurur duyduklarını belirten Avdagiç, "Artık İstanbul Fuar Merkezi'ndeki fuar katılımcısı firmalar 5G bağlantılı robotik sistemleri, otonom çözümleri ve akıllı cihazları sergileyip test edebilecekler. Biz de İDEF'te birbiri ardı sıra açıklanan yüksek teknoloji ürünü savunma sanayii ürünlerine İFM'de yeni 5G altyapımızla eşlik etmenin gururunu yaşadık" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük alan işletmecisi olarak teknoloji yatırımlarımızla modern fuarcılıkta ve dijitalleşmede de en üst kaliteyi sunuyoruz. İstanbul Fuar Merkezi'nde hayata geçirdiğimiz özel 5G altyapısı, İstanbul'u dünya fuarcılığının dijital vitrini haline getiriyor. Bu yatırım, geleceğin etkinliklerine ev sahipliği yapacak bir teknoloji altyapısı sunuyor. Böylece tüm katılımcıların, firmaların ve ziyaretçilerin teknolojik beklentilerine en üst düzeyde cevap verecek bir fuar deneyimi sağlıyoruz." - İSTANBUL