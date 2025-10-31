Haberler

İstanbul Finans Merkezi, Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde 4 Ödül Kazandı

Güncelleme:
Türkiye'nin stratejik projelerinden İstanbul Finans Merkezi, Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde 4 farklı kategoride ödül alarak büyük bir başarıya imza attı. Ödüller, projenin uluslararası alandaki başarısını ve mükemmeliyetini gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin stratejik projeleri arasında yer alan İstanbul Finans Merkezi (İFM), Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde (International Property Awards) 4 kategoride ödül aldı.

İFM'den yapılan açıklamaya göre gayrimenkul sektörünün en saygın organizasyonlarından biri kabul edilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri, sahiplerini buldu.

Bu yıl Türkiye'yi temsil eden İstanbul Finans Merkezi, farklı kategorilerde elde ettiği 4 ödülle büyük bir başarıya imza attı. İstanbul Finans Merkezi, Türkiye'de "En İyi Karma Kullanım Projesi" ve "En İyi Ofis Geliştirme" kategorilerinde, Avrupa'da ise "En İyi Ticari Yüksek Yapı" kategorisinde ödüle layık görüldü. Ayrıca İFM Alışveriş Merkezi (AVM) de "En İyi Perakende Geliştirme" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Yerli ve yabancı, finansal olan ve finansal olmayan kuruluşlara küresel standartlarda bir ekosisteme ve tüm dünya pazarlarına kolay erişim sunan İFM, Türkiye'nin en stratejik projelerinden biri olarak ön plana çıkarken bu ödüllerle birlikte yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en seçkin gayrimenkul projeleri arasında yerini aldı. Uluslararası jüri tarafından değerlendirilen projeler, tasarım kalitesi, sürdürülebilirlik kriterleri, kullanıcı deneyimi ve mimari mükemmellik açısından titizlikle incelendi.

Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri dünyanın dört bir yanından konut ve ticari gayrimenkul profesyonellerine açık olarak sektördeki en yüksek başarı seviyelerini ödüllendirirken Afrika, Asya Pasifik, Avrupa, Amerika, Kanada, Birleşik Krallık ve Orta Doğu gibi farklı bölgelerde verilen ödüller, gayrimenkul sektöründe mükemmelliğin küresel göstergesi olarak kabul ediliyor.

"İstanbul Finans Merkezi iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Finans Merkezi Global Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet İhsan Erdem, İFM'nin Türkiye'nin finansal geleceğini şekillendirecek, uluslararası piyasalara entegre, sürdürülebilir ve inovatif bir ekosistem sunmayı hedefleyen öncü bir proje olduğuna dikkati çekti.

Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Aldığımız global ödüller, projemizin sadece ulusal değil, dünya çapında da takdir gördüğünün bir göstergesi. 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekare alışveriş merkezi, 26 bin araç kapasiteli otoparkı ve akıllı şehir yönetimi ile İstanbul Finans Merkezi, iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Projemiz, yalnızca Türkiye ekonomisine katkı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda bölgesel ve küresel finansın merkezlerinden biri olma vizyonunu da taşıyor. Bu ödüller, tüm ekibimizin ve iş ortaklarımızın vizyoner yaklaşımının ve mükemmeliyet odaklı çalışmasının bir sonucu olarak, İstanbul Finans Merkezi'nin global arenada saygın bir konuma sahip olduğunu da tescilliyor."

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
Haberler.com
