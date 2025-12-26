İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Erdem, AA Finans Masası'na konuk oldu Açıklaması

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, İstanbul'un tek başına ele alındığında bile birçok ülkenin ekonomik büyüklüğünden daha fazla değer yarattığını belirterek, "Biz, 'finans dünyasına gelin bu şehirde konumlanın. Finans dünyasının kalbinin atacağı İFM'de yerinizi alıp bu güçlü ekosistemin bir parçası olun' diyoruz." dedi.

Erdem, İstanbul Finans Merkezinin katkısıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

Çalışan memnuniyetinin önemine işaret eden Erdem, "İstediğiniz kadar teşvik tanımlayın ve imkanlar sağlayın, günün sonunda işletmede, operasyonda mükemmellik sağlayamıyorsanız, müşterinin ve çalışanın memnuniyetini sağlayamıyorsanız bu algısal açıdan negatif bir husus yaratabiliyor." diye konuştu.

İstanbul Finans Merkezi tasarlanırken bu hususların hepsinin göz önünde bulundurulduğunu, İFM yerleşkesindeki tüm kulelerin "A+" kategorisinde inşa edildiğini, bu binaların güçlü dijital altyapıya sahip olduğunu bildirdi.

Erdem, çalışan memnuniyeti açısından tüm hususların dikkat edilerek hayata geçirilen İFM'nin aynı zamanda güçlü dijital altyapısının bulunduğunu, modern bir alışveriş merkezine sahip olduğunu kaydederek, İstanbul'un ise başlı başına bir cazibe merkezi olarak öne çıktığını, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında yer alan kente 10 ayda 16 milyon kişinin geldiğini anlattı.

"İFM, kaliteli konut stokunun bulunduğu bölgede inşa edildi"

Ahmet İhsan Erdem, İFM'nin kaliteli konut stokunun bulunduğu bölgede inşa edildiğini belirterek, bölgede prestijli ve zincir otellerin yer aldığını söyledi.

Türk Hava Yolları'nın sağladığı imkanla İstanbul'dan 132 ülkedeki 356 noktaya doğrudan ulaşılabildiğini dile getiren Erdem, İFM'ye dünyanın dört bir tarafından yabancı çalışan gelmesini de istediklerini bildirdi.

Erdem, çalışanlar için iş yerinin eğitim ve sağlık altyapısının büyük önem arz ettiğinin altını çizerek, "Yabancı çalışanlar genellikle çocuklarına uluslararası geçerliliği olan bir eğitim aldırmak istiyor. Yabancıların bu çerçevede talepleri var ve İstanbul buna cevap veriyor." şeklinde konuştu.

İstanbul'da halihazırda 30'dan fazla uluslararası geçerliliği bulunan okulun mevcut olduğunu kaydeden Erdem, bununla birlikte yabancı dilde eğitim veren çok sayıdaki köklü eğitim kurumunun bulunmasının İstanbul'a gelmeyi ve burada çalışmayı düşünen üst düzey yöneticiler için avantaj olduğunu anlattı.

Erdem, kentin sağlık imkanlarından bahsederek, "İstanbul'da ve Türkiye'de sağlıkta bir devrim yapıldı. Bugün baktığımızda sadece ülkemizin vatandaşlarına sağlık hizmeti sunulmuyor. Dünyanın dört tarafından insanlar şifa bulmaya Türkiye'ye, İstanbul'a geliyor. Bu da çalışanlar için güven verici bir unsur." ifadelerini kullandı.

"İFM cazip, rekabetçi teşviklerle öne çıkıyor"

İFM Genel Müdürü Erdem, İstanbul Finans Merkezinin cazip ve rekabetçi teşviklerinin bulunduğunu belirterek, "Buradan fırsatı bulmuşken tekrar yineliyorum: Bizlerle irtibata geçin, İFM'de bir an önce yerinizi alın." dedi.

Teşvikler haricinde İstanbul'un ve İFM'nin rekabetçiliğini öne çıkaran 3 unsurun sayılabileceğini kaydeden Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi İstanbul'un konumu. Her ülke kendi yatırım ortamını tanıtırken benzersiz bir konumunun bulunduğunu, coğrafyasının eşsiz olduğunu, dünyanın merkezi olduğunu ifade eder. Bu hususlarla zaman zaman karşılaşırız. Ama bu işe objektif baktığımızda gerçekten İstanbul dünyanın merkezi. Bugün 4 saatlik bir uçuş mesafesinde yaklaşık 1,3 milyarlık bir nüfusa ve 30 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşıyorsunuz. İstanbul'u merkez olarak kendine alan bir şirket bu pazarlara erişebiliyor."

Erdem, Türkiye'nin güçlü bir ekonomik altyapısının bulunduğunu kaydederek, ülkenin 2003'ten bu yana yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüdüğünü bildirdi.

Türkiye'nin satın alma paritesiyle bakıldığında dünyanın en büyük 12. ülkesi olduğunu vurgulayan Erdem, "Bu muazzam bir ekonomik büyüklük. Bir yatırımcı bir ülkede kendini konumlanmak isterken sadece dış pazara erişime değil, ekonomik büyüklüğe de, içerideki ekonomik dinamizme de bakar." diye konuştu.

Erdem, canlı ve dinamik bir yapıya sahip Türkiye ekonomisinin dıştan gelebilecek herhangi bir gelişmeye ya da riske karşı dayanıklı olduğunu anlatarak, "Bugün İstanbul'u tek başına ele aldığımızda bile birçok ülkenin GSYH'sinden daha fazla değer yaratan bir şehirden bahsediyoruz. Biz, 'finans dünyasına gelin bu şehirde konumlanın. Finans dünyasının kalbinin atacağı İFM'de yerinizi alıp bu güçlü ekosistemin bir parçası olun' diyoruz." diye konuştu.

"Avrupa'nın en genç nüfuslarından bir tanesine sahibiz"

Ahmet İhsan Erdem, Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfuslarından birisine sahip olduğuna işaret ederek, devletin yaptığı yatırımlar sayesinde 33 olan yaş ortalamasının yetişmiş bir insan kaynağına dönüşmüş durumda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 34 milyonluk iş gücünün bulunduğunu dile getiren Erdem, şu açıklamalarda bulundu:

"Avrupa'da birçok ülkenin nüfusundan çok daha fazla. Bununla birlikte her yıl üniversitelerimizden yüz binlerce insan mezun oluyor. Yabancılar da geliyor. Ülkemizin yaptığı atılımlarla Türkiye yüksek öğrenimde de bir tercih noktası. Bugün küresel iş dünyasında özellikle finans sektöründe birçok Türk vatandaşı, Türkiye'deki üniversitelerde eğitim almış durumda. Türk vatandaşları orta ve üst düzey yönetici olarak uluslararası finans sektöründe yön tayin edici noktalara gelmiş durumda."

"İFM, bir sosyal cazibe merkez olarak da öne çıkıyor"

İFM Genel Müdürü Erdem, İstanbul Finans Merkezinin sadece bir iş merkezi değil keyifli vakit geçirilebilecek gözde buluşma noktalarından olacağını, 300'ün üzerinde ticari alanın bulunduğunu anlattı.

Buradaki AVM'nin İstanbul'un en büyük üç alışveriş merkezinden birisi olacağını dile getiren Erdem, AVM'nin içinde 1,2 kilometre uzunluğunda cadde aksının bulunduğunu, İstiklal Caddesi'ni andıran bir alışveriş, kültür, sanat ve sosyalleşme deneyimi sunulacağını söyledi.

Erdem, bu AVM'nin büyük açılışının 2026'da gerçekleştirileceğini kaydederek, alışveriş merkezinin Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçilerin yeni cazibe, buluşma ve sosyalleşme noktası olacağını sözlerine ekledi.

