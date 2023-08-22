İstanbul Ekonomi Zirvesi Berlin'de başlıyor

İstanbul Ekonomi Zirvesi, bu yıl Berlin'de 'Avrupalı Şirketler için Türkiye'deki Yatırım Fırsatları' temasıyla başlayacak ve İstanbul'da 'Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler' temasıyla devam edecek.

İSTANBUL'da 7'ncisi düzenlenecek olan İstanbul Ekonomi Zirvesi, bu yıl 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Berlin'de 'Avrupalı Şirketler için Türkiye'deki Yatırım Fırsatları' temasıyla başlayacak, 8-9 Aralık'ta ise, 'Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler' temasıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek. İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra kurulu tarafından zirveye ilişkin basın toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Ekonomi Zirvesine ilişkin basın toplantısı Çırağan Sarayı'nda düzenlendi. Toplantıya İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer ile İstanbul Ekonomi Zirvesi yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Değer, zirvenin ilk kez yurt dışında gerçekleştirileceğini belirterek, Berlin'deki etkinliğe Türkiye'den Türk Hava Yolları'nın özel uçağı ile 150 iş insanının katılacağını belirtti. İstanbul Ekonomi Zirvesi, 28 Eylül-1 Ekim'de Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği himayesinde, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) iş birliği ile Almanya'da yapılacak. İstanbul'da gerçekleştirilecek bu yılki zirve ise Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler ana teması etrafında şekillenecek. Zirve kapsamında, sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm, yenilik, gelişmekte olan pazarlar, sağlık, otomotiv, turizm, gıda, uluslararası ticaret ve sürdürülebilir yaşam konularında 12 farklı panel düzenlenecek.

Toplantıda konuşan İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Değer, 2015-2030 için hedefler var. Dünyada bazı ülkeler bu hedefi yakalamış gibi gözüküyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri ne kadar zor görev bekliyor. 2030 yılında dünyanın bu hedefleri yakalaması imkansız gözüküyor, bir yandan barıştan bahsediyoruz bir yandan savaşlar devam ediyor. Ancak biz ülkemiz ve dünya için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün dünden daha fazla bir arada durma zorunluluğumuz var. Başka bir Türkiye yok. El ele vereceğiz, aydınlık yarınlara, bizden sonraki kuşaklara daha iyi bir ülke bırakacağız. Beraber durursak çözemeyeceğimiz bir şey yok dedi.