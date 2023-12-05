İstanbul Ekonomi Zirvesi 2023, Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler Temasıyla Çırağan Sarayı'nda Gerçekleşecek

İstanbul Ekonomi Zirvesi, bu yıl 'Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler' ana temasıyla 8-9 Aralık 2023 tarihleri arasında Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek. Zirve, sürdürülebilir uygulamaların ve yenilikçi teknolojilerin potansiyelini keşfetmeyi hedefliyor. Ayrıca, dünyanın ekonomik durumu, iklim değişikliği, gelir dağılımı, cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi gibi konular tartışılacak.

Bu yıl ilk ayağı Berlin'de gerçekleşen , ''Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler'' ana temasıyla 8-9 Aralık 2023 tarihleri arasında 7. kez Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.

Zirvenin ilk günü, 8 Aralık tarihindeki açılış konuşmalarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ikinci gününde, 9 Aralık tarihinde ise açılış konuşmasını KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu gerçekleştirecek.

İstanbul Ekonomi Zirvesi, kentsel çevrelerin geleceğini şekillendirmede sürdürülebilir uygulamaların ve yenilikçi teknolojilerin potansiyelini keşfetmeyi hedeflemekte. Daha iyi bir dünyayı mümkün kılmak amacıyla düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi; dünyanın ekonomik durumu, iklim değişikliğine uyum, güvenli gıdaya erişim, gelir dağılımındaki adaletsizlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir bir biçimde iyileştirmek, sürdürülebilir enerjiye erişim, kaynakların verimli kullanılması gibi önemli konuların tartışılacağı, dünyadaki mevcut gelişmelerin ve gelecek öngörülerinin paylaşılacağı, mevcut sorunlara etkin çözümlerin aranacağı oturumlar ve paneller düzenleyerek dünya için önemli bir yol haritası ve referans noktası olacak.

Zirve, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, (TÜRSAB), Koluman Otomotiv, Mercedes Benz Türk A.Ş., Sanofi, Borusan Otomotiv BMW, Oncharge, Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), DBE Holding, Forma Makina, İTÜ ARI Teknokent'in destekleri ve sponsorluklarıyla gerçekleşecek.

İstanbul Ekonomi Zirvesi, küresel liderler, girişimciler, akademisyenler ve uzmanlar için küresel sorunları tartışmak ve uygulanabilir çözümler önermek için önemli bir platform haline gelmiş. Her baskıda, ekonomik büyümeyi ve refahı ilerletmek için diyaloğu, iş birliğini ve bilgi alışverişini teşvik etmeye çalışmakta.

Zirvedeki her panel, ekonominin farklı bir yönüne odaklanarak değerli iç görüler ve bakış açıları sunacak. Sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm, yenilik, gelişmekte olan pazarlar, sağlık, otomotiv, turizm, gıda, uluslararası ticaret ve sürdürülebilir yaşam konularında 12 farklı panel düzenlenecek. Tanınmış uzmanlar ve düşünce liderleri bu ilgi çekici oturumlarda bilgilerini, araştırmalarını ve deneyimlerini paylaşacaklar. Zirve, iş birliğini geliştirmeyi, yeni girişimlere ilham vermeyi ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, endüstri profesyonelleriyle ağ kurma, anlamlı tartışmalara katılma ve gelişen küresel ekonomi hakkında yeni bakış açıları kazanma şansına sahip olacak. İki gün sürecek İstanbul Ekonomi Zirvesi, sürdürülebilir yaşam ve akıllı şehirlerin insanlar ve çevreleri arasında uyumlu bir birlikteliği teşvik etmedeki rolüne odaklanan, düşündürücü panel tartışmalarına ve açılış konuşmalarına ev sahipliği yapacak.

İSTANBUL ALTIN DEĞERLER ÖDÜL TÖRENİ VE GALA YEMEĞİ

13 seçkin kurum ve kişinin çeşitli alanlardaki önemli katkılarından dolayı ödüllendirilecek. İki günlük zirvenin sonunda İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala Yemeği gerçekleşecek. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala Yemeği ünlü tasarımcıların son trendlerini sergileyen 100. yıl defilesine ev sahipliği yapacak. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala Yemeği finalinde canlı müzik performansı gerçekleşecek. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala yemeği, aynı zamanda ağlar oluşturmak ve yeni bağlantılar kurmak için bir fırsat olarak hizmet edecek. Bu prestijli etkinlik, kültür, moda ve sanatı bir araya getiren zirvenin öne çıkan özelliği olacak.