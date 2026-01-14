Haberler

Doğalgaz santralinde ilave ünitelerle üretim artacak
İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim A Santrali'nde mevcut 9 üniteye ek olarak 2 yeni, verimliliği artıracak ünite kurulacak. Yeni teknolojiler ile elektrik üretiminde maliyetler düşecek.

Doğalgazdan elektrik üreten İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim A Santrali'nde 38 yıldır faaliyette olan 9 üniteye ilave olarak 2 modern ünite daha kurulacak. İlave edilecek yeni teknolojili üniteler sayesinde verimlilik minimum yüzde 40 artacak.

Bin 350 MWe kurulu gücüne sahip olan santral, 1988 yılında üretime başladı. Aradan geçen 38 yılda teknolojisinin eskimesi ve veriminin düşmesi nedeniyle elektrik üretim maliyetlerinde artış meydana geldi. Bakım ve rehabilitasyon çalışmalarında ihtiyaç duyulan malzemelerin de daha zor tedarik edilmesi sebebiyle son teknoloji ünitelerin mevcut ünitelere ilave edilmesi ihtiyacı ortaya çıktı.

Bu doğrultuda mevcut santral sahasına, ulusal şebeke bağlantı imkanlarını ve altyapısını da kullanmak suretiyle 800-900 MWe kurulu gücünde yeni ünitelerin yapılması kararlaştırıldı. 6'sı gaz, 3'ü buhar olarak çalışan 9 eski üniteye ek olarak, 1'i gaz 1'i de buhar olan verimi yüksek son teknoloji üniteler kurulacak.

2029 yılının sonlarında devreye girmesi planlanan ünitelerle mevcutta yüzde 45 olan verim, 17 puanlık artışla minimum yüzde 62'e çıkacak. Böylece, mevcut santrala göre daha az doğal gaz tüketimi ve birim elektrik üretim maliyetinde azalma meydana gelecek. Yıllık 150 milyon dolarlık yakıt tasarrufu sağlanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
