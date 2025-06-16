İstanbul'dan Zonguldak'a Dönüş: Kardeşler Salep Üretimine Başladı

İstanbul'dan Zonguldak'a Dönüş: Kardeşler Salep Üretimine Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emeklilik sonrası Zonguldak'ın Devrek ilçesinde salep bitkisi yetiştirmeye başlayan iki kardeş, bölgedeki tarımsal çeşitliliği artırarak köylerine katkı sağlamayı hedefliyor. Salep bitkisi üzerine yaptıkları araştırmalarla birlikte, organik üretime geçtiklerini ifade ediyorlar.

ZONGULDAK (İHA) – İstanbul'da uzun yıllar yaşayan iki kardeş, emekliliklerinin ardından memleketleri Zonguldak'ın Devrek ilçesine dönerek salep bitkisi yetiştiriciliğine başladı.

Devrek'e bağlı Güney Tabaklar Köyü'nde ikamet eden Şükran ve Musa Abalı kardeşler, köylerinde bulunan üç dönümlük bahçelerinde yaklaşık dört yıldır salep bitkisi yetiştirerek bölgede bir ilki hayata geçirdiler.

"Biz toprağı seven kişiyiz" diyen kardeşlerden Şükran Abalı, uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra köylerine bu işle ilgilendiklerini ifade ederek "Memnunuz. Güzel de gidiyor. Çok merak eden var, soran var. Bu işi yapmalarını tavsiye ederiz" dedi.

Salep bitkisinin bölgede pek bilinmediğine dikkat çeken Musa Abalı, şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilikte Emine hanımın fikriyle toprağa dokunalım dedik. Saleple karşılaştık. Salep üzerinde araştırma yaptık. Salebi denedik. Üç senelik denemenin ardından dördüncü sene deneme olarak 11 dönüm civarında yer yaptık. Talep çok yüksek. İnsanlar salep ekebiliyor. Ticari faaliyet için bakanlık onayı gerekiyor. Memleketimizde köyümüzde kentimizde böyle bir işi bakanlık onayını alabilmek için 10 dönüm yer yaptık. Tek düşüncemiz köyümüze memleketimize faydalı olabilmek" dedi.

Musa Abalı'nın eşi Emine Abalı ise emeklilikte toprağa dokunarak geleceğe yatırım yaptıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Son bir yıldır profesyonelce yatırımımızı yaptık. Şu anda meyvelerini toplamaya başladık. Devam ediyoruz. Ekim-Kasım ayında dikimini yaptık. Mayıs ayında da hasat başlamış oldu. Ürün tek seferlik, organik üründür. Her şey doğal ortamına uygun olarak yaptık."

Girişimin köyde dikkat çektiğini ifade eden Güney Tabaklar Köyü Muhtarı Ercan Korkut ise "Musa Bey köyümüzde bir ilke imza attı ve başarılı oldu. Kendisinin de ifade ettiği gibi, köyümüzde yaşayan diğer vatandaşlarımızın da bu sektöre yönelmelerini isterim. Biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
İran, MOSSAD casusunu idam etti

İsrail'e büyük darbe! Gözünün yaşına bile bakmadan idam ettiler
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta

İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısında! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı

İngiliz istihbaratı tarihinde bir ilk
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalar merakla bekliyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor

Savaşta 4. gün! Bilanço her geçen saat ağırlaşıyor
Polis memuru, ev arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.