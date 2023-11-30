İstanbul'daki tünellerde araçların hız farkları kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararla, İstanbul'daki tünellerde araçların sınıfına göre belirlenmiş olan hız farkları kaldırıldı. Bütün araçlar, geçilen tünel yolda otomobiller için belirlenen hız limitinde kullanılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararla, İstanbul'daki tünellerde araçların sınıfına göre belirlenmiş olan hız farkları kaldırıldı. Bütün araçlar, geçilen tünel yolda otomobiller için belirlenen hız limitinde kullanılabilecek.

UKOME'nin kasım ayı toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, İstanbul'daki tünel yollarda otomobiller ve diğer araçlar için belirlenen hız limitlerinin sabitlenmesi teklifi görüşüldü. Teklifte, araçtan araca değişen hız limitlerinin sürücüler nezdinde kafa karışıklığına neden olduğu belirtildi. Değerlendirmenin ardından yapılan oylamada, İstanbul'daki tünel yollarda otomobiller ve diğer araçlar için aynı hız limitinin uygulaması, oy birliğiyle onaylandı.

Tünellere göre 80, 70 ve 50 km olarak uygulanan hız farkları ise değişmedi. Vecdi Diker Tüneli ve Halis Ulukurt Tüneli için hız limiti saatte 80 kilometre hız limiti uygulanırken; Bomonti-Dolmabahçe Tüneli, Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli ve Çamlıca-Libadiye Tüneli için 70 km, Çamlıca-Libadiye Bağlantı Tünelinde ise 50 km hız limiti uygulanıyor.