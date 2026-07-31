İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda yaklaşık 3 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele kapsamında İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda yaklaşık 3 ton uyuşturucuya el koydu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Ambarlı Limanı'na gelen bir konteynerin, risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda şüpheli olarak değerlendirildiği bildirildi.

Detaylı aramalarda, konteyner içindeki ticari eşyaların arasına gizlenmiş toz formda maddeler tespit edildiği aktarılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan analizler sonucunda yaklaşık 3 ton pregabalin (ilaç etken maddesi) cinsi uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde titizlikle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, gelişmiş risk analizi sistemleri, teknolojik imkanlar ve etkin denetim kapasitesiyle uyuşturucu başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik mücadelesini ilgili kolluk birimleriyle koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürmektedir."

Kaynak: AA