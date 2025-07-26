İstanbul'da Yapay Zeka ile Üretilen Ünlü Fotoğraflar Viral Oldu

İstanbul'da Yapay Zeka ile Üretilen Ünlü Fotoğraflar Viral Oldu
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İstanbul'daki bir dönerci, ünlü isimlerin döner yerken gösterildiği yapay zeka ile üretilen fotoğraflarla dikkat çekti. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu görseller, hem yerli hem de yabancı turistleri cezbetti.

İstanbul'da bir dönercinin ChatGPT ile ürettiği 'ünlü fotoğrafları' gerçeğinden daha çok ilgi gördü. Yapay zeka ile üretilen bu fotoğraflar dünya basınında haber oldu.

İstanbul'da bir dönerci, Mark Zuckerberg, Snoop Dogg ve David Beckham gibi ünlülerin döner yerken görüldüğü ChatGPT ile oluşturulmuş fotoğrafları sosyal medyada viral oldu. İstanbul'u ziyaret eden bir turist, ailesiyle restoranın önünden geçerken bu görselleri fark etti ve önce gerçek sandı. Ancak fotoğraflarda görsellerin 'Yapay Zeka' ile oluşturulmuştur ifadesi yer alıyordu. Görüntüler kısa sürede milyonlara ulaştı. Dönerciyi dünya basınının radarına sokan bu teknolojik fikir, tartışmaların odağına yerleşti. Bazı kesimler etik sorunlara dikkat çekerken, sosyal medyada birçok kullanıcı yapay zekanın reklamda maliyeti düşüren yeni bir trend olduğunu savundu.

Yıllardır döner sektöründe çalıştığını ifade eden Şahin Kahya, "Burada işletmeciyiz, aynı zamanda bu işletmede müdürlük yapıyorum. Daha önceden Adana'da çalışıyordum. İnsan sirkülasyonunun çok yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Turistler ve insanlardan nasıl bir ilgi alabiliriz diye düşündük. Yapay zeka ile dünyaca ünlü isimler sanki bizim işletmemizden döner yiyormuş gibi görseller ürettik. Buradan geçen turistlerin çok fazla ilgisi var. Hem yerli hem de yabancı turistler burada fotoğraf dahi çekiyor. Fotoğrafların altın yapay zeka ile üretildiğine dair bir ibare de bulunuyor. Ama yine de turistler bizlere bunun gerçek olup olmadığını soruyorlar. Bu fotoğrafların bu kadar tutulacağını hiç düşünmemiştik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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