Haberler

İstanbul'da Uluslararası Sağlık Turizmi Zirvesi Düzenlenecek

İstanbul'da Uluslararası Sağlık Turizmi Zirvesi Düzenlenecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2. Dünya Köprüleri | Sanayi, Ticaret, Sağlık Uluslararası Bilimsel Panel ve Diplomasi Zirvesi, 18 Aralık'ta Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak. Zirve, Türkiye'nin sağlık diplomasisi ve uluslararası iş birliği vizyonuna katkıda bulunmayı hedefliyor.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ve Uluslararası Sanayi Ticaret Konfederasyonu (USTKON) tarafından İstanbul'da "2nd World Bridges| Industry, Trade, Health-Uluslararası Bilimsel Panel ve Diplomasi Zirvesi" düzenlenecek.

"2nd World Bridges | Industry, Trade, Health-Uluslararası Bilimsel Panel ve Diplomasi Zirvesi", Maltepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi iş birliğiyle 18 Aralık'ta düzenlenecek. Zirve, dünya çapında akademisyenleri, sektör temsilcilerini ve diplomatik misyonları bir araya getirirken, Türkiye'nin sağlık diplomasisi, sanayi-ticaret entegrasyonu ve uluslararası iş birliği vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor. Etkinlik, SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Zirvede küresel sağlık turizmi politikaları, uluslararası endüstri ve ticaret iş birlikleri, dijital sağlık ve yapay zeka uygulamalarının diplomasiye etkileri, bölgesel yatırım ve kalkınma modelleri ile 2025-2030 çok taraflı diplomasi vizyonu ele alınacak. Katılımcılar arasında kamu ve özel sektör temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve büyükelçiler yer alacak.

SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, zirve ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin sağlık turizmi, dijital sağlık ve sanayi-ticaret entegrasyonu alanlarında küresel bir merkez olma yolundaki adımları güçleniyor. Bu zirve, ülkeler arası köprülerin kurulmasına, yatırım ve iş birliği modellerinin geliştirilmesine ve çok taraflı diplomasi vizyonunun uluslararası platformlarda görünürlüğünün artmasına katkı sağlayacak" dedi.

Zirvenin katılımcı ülkeler ve uluslararası kurumlar arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesini, ortak projelerin başlatılmasını ve Türkiye'nin sağlık diplomasisi ekosisteminin güçlenmesini hedeflediği belirtildi. Ayrıca etkinliğin akademik ve sektörel entegrasyon ile dijital dönüşümün geleceğine dair yol haritası sunması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Kadıköy'de kazanan yok! Derbide son sözü 90+5'te Fenerbahçe söyledi

Neler oldu neler! Kadıköy'de 90+5'te nefes kesen son!
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domenico Tedesco'yu kızdıran soru

Tedesco'yu kızdıran soru
Kanalizasyonda cenin bulundu

Kanalizasyon kapağını açan işçiler, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı

Mali'yle evliliği çok konuşulmuştu! Yaptırdığı estetiğe akıl sır ermez
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Domenico Tedesco'yu kızdıran soru

Tedesco'yu kızdıran soru
Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu

Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu
Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Söylediklerine çıldırdı! Canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki
İstiklal Caddesi boks ringine döndü

İstanbul'un en işlek noktası boks ringine döndü! Polis dahi ayıramadı
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Avrupa'da eski defterler açıldı! Polonya, Almanya'dan tazminat istedi

Avrupa'da eski hesaplar açıldı! Yüzüne yüzüne konuşup tazminat istedi
Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan Karataş'ın gözünün son hali

Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan'ın gözünün son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.