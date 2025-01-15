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İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin son toplantısında İBB'nin İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapılması teklifi görüşüldü. Yapılan konuşmaların ardından teklif kabul edildi. Buna göre tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi.

Gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım için zam talebi kabul edildi. Buna göre İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı.

Oy çokluğuyla kabul edilen teklif kapsamında İETT otobüsleri, raylı sistemler, tünel, nostaljik tramvay, özel halk otobüsleri, Ulaşım AŞ ve TCDD Taşımacılık AŞ ile Halkalı-Bahçeşehir ve Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hatlarında kullanılan İstanbulkart elektronik bilet ücretlerine yüzde 35 artış yapıldı. Yeni tarife, 18 Ocak itibarıyla geçerli olacak. Yapılan artışla birlikte İstanbul'da ulaşım ücretleri şu şekilde değişecek:

İŞTE YENİ BİLET FİYATLARI

  1. Tam bilet: 27 TL
  2. Öğrenci: 13,17 TL
  3. Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL
  4. Öğrenci abonman: 381,37 TL
  5. Tam abonman: 2,118 TL
  6. Metrobüs tam bilet: 40,068 TL
  7. Marmaray tam bilet: 59,76 TL
  8. Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL
  9. Metrobüs öğrenci: 13,17 TL

VAPUR SEFER FİYATLARI DA ARTTI

  1. Üsküdar – Eminönü 34,20 TL
  2. Kadıköy-Eminönü 38,11 TL
  3. Kadıköy-Beşiktaş 38,11 TL
  4. Bostancı-Adalar 100,45 TL.

TAKSİ VE MİNİBÜS ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

UKOME'de kabul edilen teklifte ayrıca taksi ve minibüs ücretleri için de değişikliğe gidildi. Taksimetre açılış ücreti yüzde 40'lık zamla 30 TL'den 42 TL'ye yükseltilirken, mesafe tarifesine de yüzde 40 zam yapıldı. Taksilerdeki kısa mesafe ücreti ise yüzde 35'lik artışla 100 liradan 135 liraya çıkarıldı. Minibüslerdeki indi-bindi ücreti, yapılan zamla birlikte 18 TL'den 25 TL'ye yükseldi. Okul servislerinde ise 0-1 kilometre ücreti de 2605 TL oldu.

İBB'NİN % 46'LI ZAM TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında 6 Ocak'ta toplanmıştı. Toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etmişti. Toplantıda söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise bu teklifin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (106)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Eko başkan yıl dört beş defa ulaşıma, suya, isparka vicdansızca zam yapmazsa vicdanı rahat etmez. Bu adam cumhurbaşkanı olsun şuanki durumun on katı daha beter olmazsak hiç bir şey bilmiyorum ben.

Yorum Beğen330
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Haber YorumlarıMurat Sari:

köprü zammına, asgari ücrete ses çıkarmayan troller bu habere yüklenir şimdi..

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Haber YorumlarıOrhan YARIMCALI:

Herşey çok güzel olacak !!!!!!!

Yorum Beğen247
Yorum Beğenme86
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Haber YorumlarıOrhan Bilgiç:

CHP’nin elinde henüz hiçbir şey yokken bunları yapıyor. İktidara gelseler emin olun bugünleri arayacağız. Bugün de çok memnun değiliz sözüm yanlış anlaşılmasın!

Yorum Beğen170
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Haber YorumlarıSefa Altun:

ULAN BİRİNİZ SAGDAN,BİRİNİZ SOLDAN,OLAN HALKA OLUYOR....

Yorum Beğen264
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Haber YorumlarıMurat Celik:

Ekrem İmamoğlu Devleti zor duruma düşürmek için elinden gelen her şeyi yapıyor Bir an önce Kayyum şart

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Yorum Beğenme126
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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

Herşey güzel oldu

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme45
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Haber YorumlarıIstecram null:

durmak yok skmeye devam emekliye askeri ücretliye bu kadar vermessiniz

Yorum Beğen144
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıCumali Keleş:

asgari ücrete yüzde 30 zam yapıyorsunuz, diğer zamlara bakarsak yüzde 30 dan fazla zam yapıyorsunuz Adaletinize çakayım

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

jokerallame jy vefa savas ozturk suzme o.c ları

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme11
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Tüm 106 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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