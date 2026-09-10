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İstanbul’da sosyal kiralık konut başvuruları 14 Eylül’de başlayacak

İstanbul’da sosyal kiralık konut başvuruları 14 Eylül’de başlayacak
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TOKİ’nin kira artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak için hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinde başvurular 14 Eylül’de başlayacak.

TOKİ'nin dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinde başvurular 14 Eylül'de başlayacak. İlk etapta 1.071 konut 3 yıllığına kiralanacak, hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kurayla belirlenecek.

BAŞVURULAR 14 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci 14 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ilave olarak 15 bin kiralık konutun vatandaşların kullanımına sunulacağını duyurmuştu.

Erdoğan, çekilecek kurayla ilk kiralık konutların hak sahiplerinin belirleneceğini ve evlerin piyasa rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacağını açıklamıştı.

İLK ETAPTA 1.071 KONUT KİRAYA VERİLECEK

Kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında 1.071 konutun, belirlenen şartları sağlayan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanması planlanıyor.

Hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilecek kurayla belirlenecek. Kuranın Ekim 2026'da çekilmesi bekleniyor.

KİRALAR PİYASA RAYİCİNİN ALTINDA OLACAK

Projede yer alan 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin kiralarının bölgedeki piyasa rayiçlerinin altında olması planlanıyor. Vatandaşlar kendilerine tahsis edilen konutlarda 3 yıl boyunca oturabilecek.

HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

Konutların Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu, Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir, Sancaktepe ve Üsküdar gibi ilçelerde yer alacağı belirtiliyor.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvuruların e-Devlet Kapısı ve yetkili banka şubeleri üzerinden alınması öngörülüyor. Projeye evi bulunmayan ve belirlenen gelir sınırını aşmayan vatandaşlar başvurabilecek.

Memurlar, emekliler, engelliler ve evi kentsel dönüşüme girecek vatandaşlar için de kontenjan ayrılması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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