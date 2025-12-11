Haberler

İstanbul'da site aidatlarının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler belirlendi

İstanbul'da site aidatlarının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler belirlendi
Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği tarafından yapılan çalışma, İstanbul'da rezidans, site veya apartman aidatının en yüksek Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Şişli'de, en düşük aidatın ise Adalar, Çatalca, Fatih, Arnavutköy ve Silivri'de verildiğini ortaya koydu.

Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği'nin "Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim-2025 Veri Analizi" çalışmasıyla İstanbul'da rezidans, site ve apartman aidatları incelendi. Çalışmayla kent genelinde 21 bini aşkın site, apartman ve rezidansta, 1,5 milyondan fazla bağımsız bölümü kapsayan veriler analiz edildi

Hazırlanan raporda, kentteki aidatların en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler sıralandı. Buna göre, İstanbul'da en yüksek aidat Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Şişli'de, en düşük aidat ise Adalar, Çatalca, Fatih, Arnavutköy ve Silivri'de veriliyor.

EN YÜKSEK AİDAT BEŞİKTAŞ'TA

Yönetime aylık ortalama Beşiktaş'ta 13 bin 134, Beykoz'da 11 bin 340, Sarıyer'de 11 bin 214, Zeytinburnu'nda 9 bin 788, Şişli'de 9 bin 24 lira ödenirken, en düşük aidat ise ortalama 645 lira ile Adalar'da veriliyor. Adalar'ı, düşük aidat ödenen ilçeler arasında sırasıyla 1750 lirayla Çatalca, 1813 lirayla Fatih, 2 bin 71 lirayla Arnavutköy, 2 bin 832 lirayla Silivri takip ediyor.

62 BİN LİRAYI AŞAN AİDAT VAR

PTYD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Özen yaptığı değerlendirmede, İstanbul'un merkez ilçelerinde aidatların doğal olarak daha yüksek seyrettiğini kaydetti. Bunun hem gayrimenkul ve kira değerlerinin yüksekliği hem de sunulan hizmet çeşitliliğinin fazla olmasından kaynaklandığını aktaran Özen, "Çeperlere gittiğimizde bu aidatların düştüğünü görüyoruz. Bazı apartmanlarda 50 lira aidat olduğunu da görebiliyoruz. Ama bunlar ayda bir defa temizletiyorlar, çöplerini kendileri atıyorlar." dedi.

Buna karşılık, günde 3 kez çöp toplanan, oto yıkamadan eve teknik servis hizmetine kadar birçok imkan sunan rezidanslarda aidatların çok daha yüksek olduğunu dile getiren Özen, İstanbul'da 62 bin lirayı aşan aidatların dahi görüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Ümit Türk - Ekonomi
