İstanbul'da Sıcak Havalar Su Satışlarını Artırdı

İstanbul'da Sıcak Havalar Su Satışlarını Artırdı
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İstanbul'da etkisini artıran sıcak hava, özellikle turistik bölgelerde su tüketimini artırdı. Sultanahmet Meydanı'nda turistler su almak için uzun kuyruklar oluştururken, su satıcıları günlük satışlarının iki katına çıktığını belirtiyor.

İstanbul'da etkisini artıran sıcak havalar, turistik bölgelerde su satışlarını artırdı. Özellikle Sultanahmet ve çevresinde, su almak için uzun kuyruklar oluşturan turistler kameralara yansıdı.

İstanbul'da sıcak havaların etkisini artırdığı bugünlerde, içme su tüketimi de artmış durumda. Özellikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sultanahmet Meydanı'nda hemen herkesin elinde bir şişe su görmek mümkün. Nem oranının da yüksek olması nedeniyle serinleme ihtiyacı artarken, meydanda dolaşan birçok turistin elinde su şişesi taşıdığı dikkat çekti. Satıcılar, sıcak havalarla birlikte günlük su satışlarının iki katına çıktığını ifade ediyor. Artan talep nedeniyle soğuk suya yetişemeyen büfelerin, çevredeki depo dolaplarından motosiklet kasalarıyla soğuk su takviyesi yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Sultanahmet Meydanı'nda su fiyatları

İstanbul'un en yoğun turistik noktalarından Sultanahmet Meydanı'nda 0,5 litrelik suyun fiyatı satıcıya göre değişiyor. Aynı bölgede suyun 15, 20 ve 25 TL'den satılması dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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