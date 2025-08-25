İstanbul'da Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimleri Sıklaştırıldı

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentte 2025-2026 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, 8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi, 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, ekipler tarafından İstanbul'da kırtasiye ürünlerine yönelik fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrolleri yapıldı.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, bir kırtasiyede katıldığı denetimin ardından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak ürün güvenliği denetim ekiplerinin kırtasiye malzemeleri ve okul ürünleriyle ilgili imalatçılardan, ithalatçılardan ve bu işin toptan satışını yapan firmalardaki ürünlerden numuneler aldıklarını aktardı.

Menteşe, alınan numunelerin laboratuvarlara gönderilerek test edildiğini ifade ederek, "Çıkan sonuçlara göre güvensiz olan ürünlere yönelik yerine göre yoğun bir idari yaptırım cezalarıyla karşı karşıya kalma durumu var." dedi.

Vatandaşların kırtasiyelerden alışveriş yaparken özellikle çanta, önlük gibi tekstil ve tekstil ürünlerinde etiket olup olmamasına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Menteşe, ürünlerin içeriğine dair tanıtıcı bir bilgi olması ve oyun hamuru gibi ürünlerde uyarıcı işaretlerin bulunması gerektiğini söyledi.

Menteşe, fiyat etiketi yönetmeliği ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Geçen hafta içerisinde 165 iş yerinde yaklaşık 17 bin 461 ürün inceledik. Fiyat etiketi açısından 623 tanesinin Fiyat Etiketi Yönetmeliğimize aykırı olduğunu tespit edip tutanak tuttuk. 1 milyon 972 bin 418 liralık idari para cezası uyguladık. Yine 46 işletmede de fiyatları makul olmadığı için tutanak tuttuk. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na yönlendirdik. Orada gerekli işlemler yapılacak." diye konuştu.

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, bu denetimlerin, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek için gerçekleştirildiğini aktardı.