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İstanbul'un eylül ayı enflasyonu belli oldu

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İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre İstanbul'un enflasyonu eylül ayında yüzde 3,9 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 59,18'e geriledi.

2023 Eylül ayına göre 2024 Eylül ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 59,18, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 47,89 olarak gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME HARCAMALARINDA AZALIŞ İZLENDİ

Eylül 2024'te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; diğer harcamalar grubunda yüzde 14,62, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 13,24, giyim harcamaları grubunda yüzde 6,67, konut harcamaları grubunda yüzde 4,18, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 3,62, gıda harcamaları grubunda yüzde 2,63, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 0,72 artış; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,35 azalış izlendi.

YAKACAK VE ENERJİ GRUBUNDA ARTIŞ İZLENDİ

Eylül 2024'te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 13,72, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6,83, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,48, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,43, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,61, madenler grubunda yüzde 2,60, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,01 artış izlendi. - İSTANBUL

İstanbul'un eylül ayı enflasyonu belli oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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