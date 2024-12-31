İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? İnternete düşen belge ortalığı karıştırdı

Hayat pahalılığının iyiden iyiye hissedildiği İstanbul'da yeni yılla birlikte zamlar da art arda gelirken büyük bir fiyat artışının da ekmekte yaşanacağı ifade ediliyor.

KIRTASİYECİNİN PAYLAŞTIĞI BELGE SES GETİRDİ

Kırtasiyeci olduğunu belirten bir şahsın X hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ses getirdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu tarafından yayımlanan bir ilan için baskı yaptığını ifade eden kırtasiyeci tarafından paylaşılan görsel İstanbul'da ekmeğe yapılacak zammın da habercisi oldu.

200 GRAM EKMEK 12 LİRA 50 KURUŞ

Belgede İstanbul'da 1 Ocak itibarıyla ekmeğin 200 gram fiyatının 12 lira 50 kuruşa, kilogram fiyatının ise 62 lira 50 kuruşa yükseltileceği ifadesi yer alıyor.

RESMİ KURUMLARDAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından zamlı tarifenin 5 Kasım tarihinde belirlendiği, 27 Aralık tarihi itibariyle de onaylandığı kaydedilirken, söz konusu iddiaya resmi kurumlardan şu ana kadar herhangi bir yalanlama gelmedi.