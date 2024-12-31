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İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? İnternete düşen belge ortalığı karıştırdı

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Yeni yılla birlikte zamlar art arda gelirken bir fiyat artışının da ekmekte yaşanacağı iddia edildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na ait bir belge internete düşerken, bu doğrultuda İstanbul'da 1 Ocak itibarıyla ekmeğin 200 gram fiyatının 12 lira 50 kuruş, kilogram fiyatının ise 62 lira 50 kuruş olacağı öne sürüldü.

Hayat pahalılığının iyiden iyiye hissedildiği İstanbul'da yeni yılla birlikte zamlar da art arda gelirken büyük bir fiyat artışının da ekmekte yaşanacağı ifade ediliyor.

KIRTASİYECİNİN PAYLAŞTIĞI BELGE SES GETİRDİ

Kırtasiyeci olduğunu belirten bir şahsın X hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ses getirdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu tarafından yayımlanan bir ilan için baskı yaptığını ifade eden kırtasiyeci tarafından paylaşılan görsel İstanbul'da ekmeğe yapılacak zammın da habercisi oldu.

İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? İnternete düşen belge ortalığı karıştırdı

200 GRAM EKMEK 12 LİRA 50 KURUŞ

Belgede İstanbul'da 1 Ocak itibarıyla ekmeğin 200 gram fiyatının 12 lira 50 kuruşa, kilogram fiyatının ise 62 lira 50 kuruşa yükseltileceği ifadesi yer alıyor.

İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? İnternete düşen belge ortalığı karıştırdı

RESMİ KURUMLARDAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından zamlı tarifenin 5 Kasım tarihinde belirlendiği, 27 Aralık tarihi itibariyle de onaylandığı kaydedilirken, söz konusu iddiaya resmi kurumlardan şu ana kadar herhangi bir yalanlama gelmedi.

İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? İnternete düşen belge ortalığı karıştırdı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıakif:

Kimse zararına ekmek yapmak zorunda değil. Zırlayanlar buyursun fırın açsın biraz da kendileri zarar etsin.

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Zaten 12.50 ekmek zam geldiyse 15 olmuştur.

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Haber YorumlarıSimuz ER:

E zaten 12,5 TL veriyoruz. Bize gelen zam, resmiyete biraz geç düşüyor sanırım.

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

reisin zamlarına göre devede kulak.

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Haber Yorumlarıemre null:

serbest piyasa oldukca maaslari 100 bin yapsan da bir anlam ifade etmez bak şimdiden asgari ücrete yapılan zami eritti firsatcilar maaşlara zamdan çok fiyat artışlarının durdurulması önemli yoksa 1 milyon yapsan maaşları vu sefer kiralar 900 bine ekmek 1000 liraya cikar

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

Eee hani zam gelmeyecekti hiç bir şeye hani Enflasyon düşecekti ? Bu zamlar ile enflasyon düşmez tam tersi yükselir. Merak ediyorum Hükümet Enslasyonu ahirette mi düşürecek?

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Haber Yorumlarıİzmarit:

Yıl olmuş 2024 20 Tl hakkıdır. Kendini geliştirmeyip rahat yoldan para kazanmayı hedefleyen tembel ahlaki ve edebi terbiyesini alamamış sorumluluk kaldırmayan vizyonsuz bir çok gencin hedefi olan kolay para kendilerini geliştirememesine sebep olmuştur ve birçoğu asgari ücrete talip bir şekilde işe giriyor kendinizi geliştirin yaptığınız işte ustalaşın ve sonrasında asgari ücretin üstü maaşlar alın. Ozaman ekmeğe verdiğiniz para koymaz. Chp bu ülkenin virüsüdür.

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Haber YorumlarıLutfi Turan:

Ekmek 1 senedir zaten 12,5 -15 bandında

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Haber Yorumlarıİzmarit:

Haberle algı yaratmaya çalışan sağcı site.

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