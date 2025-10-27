İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 41,9920 liradan, avro ise 48,8670 liradan işlem görüyor. Cuma gününe kıyasla her iki para biriminde de artış meydana geldi.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,9920 liradan, avro 48,8670 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 41,9900 liradan alınan dolar, 41,9920 liradan satılıyor. 48,8650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8670 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 41,9670, avronun satış fiyatı ise 48,8230 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi