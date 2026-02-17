Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,7270 lira, avro ise 51,8120 lira seviyelerinden işlem görüyor. Önceki gün dolar 43,7080 lira, avro 51,8190 lira ile kapanmıştı.
Serbest piyasada 43,7250 liradan alınan dolar, 43,7270 liradan satılıyor. 51,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,8120 lira oldu.
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi