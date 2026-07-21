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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 47,2030 liradan, avro 53,9330 liradan işlem görüyor. Dün dolar 47,1820, avro 53,9860 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,2030 liradan, avro 53,9330 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 47,2010 liradan alınan dolar, 47,2030 liradan satılıyor. 53,9310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,9330 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 47,1820 lira, avronun satış fiyatı ise 53,9860 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
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