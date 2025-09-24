İstanbul'da Çiftçilere 112 Bin Fide Dağıtıldı

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Sarıyer'de faaliyet gösteren 62 çiftçiye, 52 dekar alanda üretim yapılmak üzere 112 bin fide ile roka, ıspanak ve maydanoz tohumu temin edildi.

Sarıyer'de, İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar'ın katılımıyla "Sebze Fidesi Temini Programı" düzenlendi.

Programda, "2025 yılı Sarıyer Örtü Altı ve Açıkta Yetiştiricilik İçin Kışlık Sebze Projesi" kapsamında 62 üreticiye, 52 dekar alanda üretim yapılmak üzere 52 bin kıvırcık, 30 bin brokoli, 30 bin karnabahar fidesi ile 15 kilogram roka, 5 kilogram ıspanak ve 10 kilogram maydanoz tohumu dağıtıldı.

Proje, Sarıyer'in yanı sıra Çatalca, Beykoz ve Eyüp'te uygulanıyor. Bu ilçelerle birlikte çiftçilere toplamda 160 bin fide ve 30 kilogram tohum verildi.

466 bin 200 lira bütçeli projede, bu tutarın yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılandı.

"Kışlık Sebzeniz Bizden, Üretmek Sizden" projesi kapsamında da Şile ve Çekmeköy ilçelerindeki çiftçilere 285 bin kıvırcık, brokoli, kırmızı lahana ve karnabahar fidesi dağıtıldı.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Sarıyer Gümüşdere Mahallesi'ndeki programda, üretim planlamasının önemine işaret etti.

Üretim planına göre ekim yapan çiftçilere desteğin 2 katı olarak uygulandığını belirten Parıldar, "Örnek vereyim, 2026 sezonu için 1 dekar kanola ya da ayçiçeği üretimi yapana üretim planlamasına göre üretim yapıyorsa dekarı 930 liraya çıkıyor, bir dekar arpa buğday üretimi yapana 806 liraya çıkıyor." dedi.

Parıldar, bir tarım arazisinin 2 yıl üst üste tarımsal faaliyette kullanılmaması durumunda devlet eliyle kiraya verileceğini dile getirerek, "Alacağımız kira bedelini de mülk sahiplerinin hesabına yatıracağız. Üretimin yüzyılında, üreticinin yüzyılında bizim hedefimiz, ekilmemiş bir karış tarım arazisi kalmasın. Siz üretmeye devam ettiğiniz sürece biliniz ki her daim emrinizdeyiz." diye konuştu.

Tarım sigortasının çiftçi için güvenli bir liman olduğunu söyleyen Parıldar, "Ben üreticilerimizin hepsini tarım sigortası yaptırmaya davet ediyorum. Bu çok önemli." ifadesini kullandı.

Parıldar, bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumunun "Genel Tarım Sayımı" yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"İlçe müdürlüklerimizde sayım ofisleri var. Size mesaj geldiği zaman lütfen oraya başvurun ve sizinle yapılacak kısa bir 'Ne üretiyorsunuz?', 'Ne kadar alanda üretiyorsunuz?', 'Hangi parsel sizin?' gibi sorular var, bunları cevaplayalım. Bunu aksatmayalım. Yıl sonuna kadar bu süreç devam edecek. Eğer biz kayıt sistemimiz dışındaki üretim alanlarımızı da bir şekilde kayda alabilirsek emin olun sizlere 'daha etkin, daha verimli desteği nasıl ulaştırırız?' onun projeksiyonunu hep birlikte beraber çizeriz."

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtların da 31 Aralık'a kadar devam ettiğini dile getiren Parıldar, "Kayıt olmayı ihmal etmeyin. Çiftçi Kayıt Sistemi kolaylaştı. Artık nerede üretiyorsanız beyanınızla beraber biz bu üretimi kayıt altına alabiliyoruz. Aldığımız taktirde de size desteği, emeğinizin karşılığını aktarmaya çalışıyoruz." dedi.