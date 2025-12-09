Haberler

Çelik sektörü liderleri İstanbul'daki zirvede buluştu

SteelOrbis tarafından düzenlenen 'Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar' konferansı, 500'ün üzerinde sektör temsilcisinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Konferansta çelik sektöründeki gelişmeler ve enerji maliyetleri gibi önemli konular ele alındı.

SteelOrbis tarafından düzenlenen "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar" konferansının 20.'si, İstanbul'da 500'ün üzerinde sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış oturumunda, çelik sektörünün mevcut durumu ve küresel gelişmeler ele alındı. SteelOrbis Genel Müdürü Murat Eryılmaz'ın, açılış konuşmasının ardından Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü Uğur Dalbeler sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dalbeler, Türkiye'nin çelik üretiminde rekabet gücünü en çok zayıflatan unsurun enerji maliyetleri olduğunu, sanayi sektöründe enerji fiyatlarının 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden beri 2 katına çıktığını vurguladı.

Dalbeler, Türkiye'nin çelik piyasasında ilk kez ithalatın ihracatı geçtiği bir dönem yaşadığını belirtti. Bunun temel nedeninin Çin ve diğer ülkelerden gelen dampingli ve sübvansiyonlu ürünlerin oluşturduğu haksız rekabet olduğunu belirten Dalbeler, Çin menşeli sıcak rulo sacın 470$/mt seviyesinden Türkiye'ye girmesinin gerçekçi olmadığını, maliyetler hesaba katıldığında bunun Türkiye'deki üreticileri sürdürülemez bir rekabete zorladığını vurguladı.

"Dengesizlik sadece iç piyasamızdaki dalgalanmalardan değil dünyadaki gelişmelerden de kaynaklanıyor"

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nden Dr. Veysel Yayan ise Türkiye çelik sektörünü analiz eden bir sunum gerçekleştirdi. Yayan, Türkiye ekonomisinin ve birçok sektörün görünümünü, bunun da çelik piyasasına olan etkisini katılımcılarla paylaştı. Türk çelik sektöründe dünya çelik sektörüne kıyasla dalgalı bir seyir olduğunu belirten Yayan, "Türkiye'nin gayri safi milli hasılasında son 20 çeyrektir büyüme var. Bu gelişmede bir olumsuzluğun da etkisi söz konusu. Öyle ki 2023 yılındaki deprem sonrasında inşaat sektöründe canlanma görüldü. İmalat sanayimizdeki büyüme beklediğimiz oranda değil. Özellikle tekstil sektöründe 200 civarında firmanın üretimlerini Mısır'a taşıdığını görüyoruz. Çelik sektöründe ise iki ileri bir geri şeklinde bir büyüme söz konusu. Bu dengesizlik sadece iç piyasamızdaki dalgalanmalardan değil dünyadaki gelişmelerden de kaynaklanıyor" dedi.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) sektöre etkileri ise İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Redshaw Advisors'dan Anıl Akalın tarafından ele alındı. Günün ikinci oturumunda hurda piyasaları, enerji maliyetleri, ticaret beklentileri ve küresel talebe yönelik projeksiyonlar paylaşıldı. Assofermet Başkanı Cinzia Vezzosi, EMR Group Genel Müdürü Tao Bai ve Çolakoğlu Metalurji Satınalma Direktörü Koray Günay, piyasa analizlerini katılımcılarla paylaştı. Öğle bölümünün ardından başlayan "Küresel Piyasalar" oturumunda, JFE Steel Corporation'dan Kazuo Mikle Fujisawa Asya çelik piyasasını değerlendirirken, OECD'den Luciano Glus enerji maliyetleri ve ticaret dinamiklerindeki değişimi aktardı. Konferansın öne çıkan başlıklarından biri ise "Dijital Dönüşüm ile Yapay Zekanın Kesişim Noktası" oturumu oldu. Amplitude Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, yapay zekanın iş dünyasını nasıl dönüştürdüğüne ilişkin bir sunum yaptı. Programın son bölümünde, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye ve dünya ekonomisine yönelik değerlendirmelerini paylaştı. - İSTANBUL

