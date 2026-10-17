İstanbul'da berber ve kuaför işletme sayısı 886 artarak 17 bin 198'e ulaştı

İstanbul'da berber ve kuaför işletmelerinin sayısı, gençlerin kendi işini kurma isteği ve mesleğe olan ilgisiyle yıl başından bu yana 886 artarak 17 bin 198'e ulaştı.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, İstanbul'da yılbaşından bu yana berber ve kuaför işletmelerinin sayısında gençlerin de bu sektöre olan ilgisiyle birlikte artışlar yaşandığını söyledi.

Akyüz, İstanbul'da berberlik ve kuaförlük sektöründe bu yıl önemli bir hareketlilik yaşandığını belirterek, "Erkek berberi işletmelerinin sayısı bizdeki verilere göre yılbaşında 9 bin 945 iken, ekim ayı itibarıyla yaklaşık 10 bin 493'e ulaştı. Kadın kuaförlerinde ise işletme sayısının 6 bin 367'den yaklaşık 6 bin 705'e yükseldi. Bu hesaplamaya göre İstanbul'da erkek berberi ve kadın kuaförü işletmelerinin toplam sayısı 17 bin 198 oldu. Yılbaşından bu yana iki meslek grubunda toplam 886 işletmelik bir artış söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu rakamların ve sektördeki hareketliliğin mesleğe olan ilginin sürdüğünü gösterdiğini dile getiren Akyüz, kendileri için yalnızca yeni dükkanların açılması değil, esnafın işini sürdürebilmesi, emeğinin karşılığını alması ve gençlerin bu meslekte kendilerine sağlam bir gelecek kurabilmesinin de büyük önem taşıdığını anlattı.

"İstanbul gibi büyük bir şehirde nüfus hareketliliği yeni işletmelerin açılmasına zemin hazırlıyor"

Akyüz, yeni işletme açılışlarındaki hareketliliğin arkasındaki ekonomik ve sektörel dinamiklere ilişkin, "Berberlik, insanların ihtiyaç duyduğu bir meslek. Ekonomik şartlar ne olursa olsun insanlar tıraş oluyor, kişisel bakımını yaptırıyor. O yüzden bu meslek her zaman bir karşılık buluyor. İstanbul gibi büyük bir şehirde nüfus hareketliliği ve yeni yerleşim alanları yeni işletmelerin açılmasına zemin hazırlıyor." dedi.

Sektörde kendi işinin patronu olmak isteyen gençlerin de var olduğuna işaret eden Akyüz, "Bir yerde çalışıp tecrübe kazandıktan sonra kendi dükkanını açmak istiyorlar. Bu da işletme sayısındaki hareketliliğin sebeplerinden biri. Ama şunu da unutmamak lazım, dükkan açmak işin başlangıcıdır, asıl mesele o dükkanı ayakta tutabilmek ve müşterinin güvenini kazanmaktır." şeklinde konuştu.

Şükrü Akyüz, İstanbul'da berberlik ve kuaförlük sektörünün ekonomik büyüklüğü, istihdama katkısı ve müşteri potansiyeline ilişkin şunları söyledi:

"İstanbul'da çok büyük bir esnaf camiasından bahsediyoruz. Berberlik ve kuaförlük sadece saç kesmekten ibaret değil. Yanında çalışan personeli, malzeme tedarikçisi, kozmetik ürünleri satanı, ekipman üreticisi var. Yani bu meslek birçok farklı iş koluna da katkı sağlıyor. Her mahallede, her sokakta insanların ihtiyaç duyduğu bir hizmet sunuyoruz. Müşterimizle aramızda zamanla bir güven ilişkisi oluşuyor. İnsanlar yıllarca aynı berbere gidiyor, ailece geliyor. Bu yönüyle bizim mesleğimizin kendine özgü bir müşteri potansiyeli var. Bir berber dükkanı açıldığında yalnızca işletme sahibi para kazanmıyor, yanında çalışan varsa onun da evine ekmek götürmesine vesile oluyor. Dolayısıyla sektörümüz hem ekonomiye hem istihdama katkı sağlayan önemli bir esnaf koludur."

Müşteri memnuniyetinin, müşteriye güler yüz göstermenin ve işini düzgün yapmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Akyüz, temel amacın hem müşterinin memnun kalması hem de esnafın emeğinin karşılığını alabilmesi olduğunu söyledi.

"Önce işi öğrenmek, sonra işin ticari tarafını kavramak gerekiyor"

Akyüz, son dönemde gençlerin berberlik ve kuaförlük mesleğine ilgisinde bir artış gözlemlediğini dile getirdi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Akyüz, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin bu mesleğe ilgi duymasını önemsiyoruz. Çünkü berberlik, el becerisiyle kendinizi geliştirebildiğiniz, zamanla kendi işinizi kurabildiğiniz bir meslek. İyi yetişen, işini seven ve kendisini yenileyen bir gencimizin önünde fırsatlar var. Özellikle erkek bakımında ve saç tasarımında yeni uygulamalar ortaya çıkıyor. Gençler de bunları öğrenmek, farklı kesimler yapmak ve kendi tarzını oluşturmak istiyor. Bir de kendi işini kurma düşüncesi var."

Akyüz, gençlerin kendi dükkanını açma isteğini de olumlu karşıladıklarını belirterek, "Fakat meslekte belli bir tecrübe kazanmadan, yeterince hazırlık yapmadan işletme açmak riskli olabilir. Önce işi öğrenmek, sonra işin ticari tarafını kavramak gerekiyor. Bizim arzumuz, yetişen gençlerimizin meslekten kopmaması ve bu geleneği devam ettirmesi. Bugünün çırağı yarının ustası, yarının işletme sahibi. Mesleğimizin geleceği de bu gençlerimizin yetişmesine bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

"Sosyal medyada iyi görünmek kadar dükkana gelen müşteriye de aynı kaliteyi sunmak gerekiyor"

Akyüz, işletme sahiplerinin artık yaptıkları saç kesimlerini, modelleri ve iş yerlerini sosyal medyada paylaştığını dile getirerek, "Böylece daha önce kendilerini tanımayan insanlara da ulaşabiliyorlar. Müşteri randevusu almak, işletmenin konumunu paylaşmak ve yapılan işleri göstermek artık daha kolay. Bunlar güzel gelişmeler. Ancak sosyal medyada iyi görünmek kadar dükkana gelen müşteriye de aynı kaliteyi sunmak gerekiyor. Fotoğrafta güzel görünen bir hizmetin karşılığını müşteri iş yerinde bulmalı." şeklinde konuştu.

İstanbul'un büyük bir şehir olduğuna ve kişisel bakım hizmetlerine ihtiyacın devam ettiğine dikkati çeken Akyüz, bu nedenle berberlik ve kuaförlük mesleğinin gelecek dönemde de girişimcilerin ilgisini çekmesini beklediğini ve yeni yerleşim alanlarının ve gençlerin kendi işini kurma isteğinin de bu hareketliliği destekleyebileceğini söyledi.

"Daha çok işletme açılsın istiyoruz ama aynı zamanda açılan işletmelerin yaşamasını da istiyoruz"

Akyüz, işletme sayısının artmasının tek başına sektörün güçlendiğini göstermeyeceğine de dikkati çekerek, açılan dükkanların ne kadarının uzun süre faaliyet gösterdiği, kaç kişinin istihdam edildiği ve esnafın giderlerini karşılayıp karşılayamadığının da önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul Berberler Odası Başkanı Akyüz, şöyle devam etti:

"Biz daha çok işletme açılsın istiyoruz ama aynı zamanda açılan işletmelerin yaşamasını da istiyoruz. Bunun için esnafımızın finansmana erişiminin kolaylaşması, mesleki eğitimin güçlenmesi ve genç girişimcilerin doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Bunlar sağlanırsa sektörümüzün hem istihdam hem de hizmet kalitesi bakımından gelişmesi mümkün olacaktır."

Erkek berberliği ve kadın kuaförlüğü aynı temel ihtiyaca cevap verse de çalışma biçimleri, işletme yapıları ve sundukları hizmetler bakımından farklılık gösterebildiğini belirten Akyüz, "Bu nedenle iki alanı değerlendirirken sadece açılan dükkan sayısına bakmamak gerekir. Erkek berberliğinde düzenli müşteri ilişkisi ve tekrar eden hizmetler önemli bir yer tutuyor. Kadın kuaförlüğünde ise saç tasarımı, renklendirme ve farklı bakım uygulamaları gibi çeşitli hizmetler öne çıkabiliyor." diye konuştu.

Akyüz, çıraklık ve kalfalık sürecinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Gençlerimize yalnızca mesleğin teknik tarafını değil, müşteri ilişkilerini, iş disiplinini ve hijyen kurallarını da öğretmeliyiz. Çünkü iyi bir berber olmak sadece iyi saç kesmek değildir, müşteriye güven vermek ve işini sahiplenmek de gerekir." dedi.

Kaynak: AA