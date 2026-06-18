Haberler

İstanbul'da 9 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un 7 ilçesindeki 9 jeotermal kaynak ve mineralli su arama ruhsatlı saha, 30 Haziran'da açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacak.

İstanbul'da 9 jeotermal kaynak ve mineralli su arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkılacak.

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Eyüpsultan, Maltepe, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Çatalca ve Şile ilçelerindeki 9 alan, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Sahaların ihaleleri 30 Haziran Salı günü 10.00-11.20 saatlerinde Valilik Ek Hizmet Binası'nda yapılacak.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi

Dünyanın beklediği tarihi kare
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı' iddiası! Soruşturma başlatıldı

Skandal görüntüler! Polislere anında soruşturma açıldı
İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken 3 puanı aldılar

İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken...
45 ilde Narko Pars operasyonu! 352 şüpheli yakalandı

Yurt dışından getirip tüm Türkiye'ye satmışlar! 352 şüpheli yakalandı
Nişantaşı'nda görüntülenen Nez'den estetik açıklaması: Hayata bir kere geliyoruz

Nişantaşı'nda görüntülendi, itirafıyla röportaja damga vurdu
Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı

Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir

Son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebiliriz
62 yaşındaki Yonca bikiniyi giyip denize indi! Fit görünümüne yorum yağdı

62 yaşındaki Yonca bikiniyi giyip denize indi! Formu herkesi şaşırttı