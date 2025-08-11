İstanbul'da 21 Jeotermal ve Mineralli Su Arama Sahası İhaleye Çıkıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, Esenyurt, Çatalca, Maltepe, Silivri ve diğer ilçelerdeki 21 jeotermal kaynak ve mineralli su arama ruhsatlı sahanın ihalesini 2 Eylül'de gerçekleştirecek.

İstanbul'da 21 jeotermal kaynak ve mineralli su arama ruhsatlı sahalar için ihaleye çıkılacak.

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Esenyurt, Çatalca, Maltepe, Silivri, Beykoz, Eyüpsultan, Çekmeköy, Güngören, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçelerindeki 21 alan, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Sahaların ihaleleri 2 Eylül'de Valilik Ek Hizmet Binası'nda yapılacak.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti

Balıkesir depreminde ünlü oyuncu amcasını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaren Leylek depremi önceden hissetti mi? Sıra dışı hareketleri kamerada

Depremi önceden hisseden biri var! Sıra dışı hareketleri kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.