İstanbul'da 21 Jeotermal ve Mineralli Su Arama Sahası İhaleye Çıkıyor

İstanbul'da 21 jeotermal kaynak ve mineralli su arama ruhsatlı sahalar için ihaleye çıkılacak.

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Esenyurt, Çatalca, Maltepe, Silivri, Beykoz, Eyüpsultan, Çekmeköy, Güngören, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçelerindeki 21 alan, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Sahaların ihaleleri 2 Eylül'de Valilik Ek Hizmet Binası'nda yapılacak.