Haberler

Isparta'dan 9 Ayda 367 Milyon Dolar İhracat

Isparta'dan 9 Ayda 367 Milyon Dolar İhracat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Metin Çelik, 9 ayda gerçekleştirilen ihracat rakamlarını açıkladı. Tarım ürünlerindeki zararlara rağmen ihracatta toparlanma süreçlerinin başladığını belirtti. En fazla ihracat ABD'ye yapıldı.

Isparta Sanayi ve Ticaret Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, kentte 9 ayda 367 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Çelik, ITSO'da yaptığı basın açıklamasında, bu yıl zirai dondan kiraz, elma, kayısı ve gül gibi Isparta'nın öne çıkan tarım ürünlerinin zarar gördüğünü dile getirdi.

Bu durumun etkilerinin ihracat rakamlarına da yansıdığını ifade eden Çelik, "Ağustos itibarıyla ihracatta toparlanma sürecine girdik ve sektörler bazında güçlü bir ivme yakaladık. Madencilik ürünlerinde 58 milyon dolar, yaş meyve ve sebzede 51 milyon dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde 50 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyonda 42 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamullerinde 40 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde 28 milyon dolar, halı sektöründe ise 19 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik." diye konuştu.

En fazla ihracat ABD'ye

En fazla ihracatın ABD'ye yapıldığını anlatan Çelik, diğer ülkelerin ise sırasıyla Almanya, İspanya, Fransa ve Birleşik Krallık olduğunu vurguladı.

Çelik, Isparta'dan 9 ayda 367 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, Oda olarak firmaların pazar paylarını artırmaları ve yeni ihracat rotaları çizmeleri için çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

Son üç yılda 12 ülkeye iş gezisi düzenlediklerine değinen Çelik, üyelerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 60'tan fazla eğitim semineri verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı sürücüyü resmen ezerek öldürdü

Kavga ettiği sürücüyü, resmen ezerek öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı

İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı

İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı
Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı

Yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.