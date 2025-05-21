Isparta'da Gül Hasadı Sezonu Başladı, Rekolte Düşüşü Telafi Edilmeye Çalışıyor

Don zararıyla gül rekoltesi yüzde 35 azalan Isparta, telafiyi değer artışıyla hedefliyor

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü İbrahim Işıdan: "Bu kaybı, ürünlerimizi daha değerli kılarak telafi etmeye çalışacağız"

ISPARTA - Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da gül hasadı sezonu başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler, topladıkları gülleri fabrikalara ulaştırarak yağ üretim sürecini başlatıyor. Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü İbrahim Işıdan, "Bu yıl yaşanan zirai don, gül rekoltesini yüzde 35 oranında düşürdü. Ancak bu kaybı, ürünlerimizi daha değerli kılarak telafi etmeye çalışacağız" dedi.

Gülün başkenti olarak bilinen Isparta'da gül hasadı heyecanı başladı. Rivayete göre 1888 yılında Müftüzade Gülcü İsmail Efendi tarafından Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirilen gülfidanları, Isparta'da çoğalarak binlerce dönüm arazide üretim yapılmasını sağladı. Bugün yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan gül, kentte yaklaşık bir ay sürecek hasat döneminde toplanıyor.

Toplanan güller, hızla "alım merkezi" adı verilen fabrikalara ulaştırılıyor

Üreticiler, gül yapraklarındaki yağ keselerinin güneşle patlamasını önlemek amacıyla sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek el emeğiyle gül topluyor. Toplanan güller, hızla "alım merkezi" adı verilen fabrikalara ulaştırılıyor. Burada sıcak su kazanlarında kaynatılan güllerden elde edilen yağlı su, ikinci bir işlemle saf gül yağına dönüştürülerek ihracata hazır hale getiriliyor.

"Bu yıl yaşanan zirai don, gül rekoltesini yüzde 35 oranında düşürdü"

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü İbrahim Işıdan, hasat sezonunun 12 Mayıs itibariyle düşük miktarda başladığını, ancak havaların ısınmasıyla alımların hız kazandığını söyledi. Işıdan, "Gül hasat öevsimimz bugün itibari ile başladı. Bu yıl yaşanan zirai don, gül rekoltesini yüzde 35 oranında düşürdü. Ancak bu kaybı, ürünlerimizi daha değerli kılarak telafi etmeye çalışacağız" dedi.

"Güneykent'teki fabrikamızda misafirlerimizi ağırlıyoruz"

Aynı zamanda gül turizminin de başladığını belirten Işıdan, "Güneykent'teki fabrikamızda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Eski gül fabrikamız ve gül bahçeleri, ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Gül sezonumuzun bu yıl haziran sonuna kadar sürmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Gül tarlaları ve üretim süreci, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekerek bölgeye ekonomik ve kültürel katkı sağlıyor.