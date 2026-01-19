Haberler

İspanya Başbakanı Sanchez ve Mozambik Cumhurbaşkanı Chapo, Davos zirvesine katılımlarını iptal etti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesindeki hızlı tren kazası nedeniyle Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacağını açıkladı. Benzer şekilde, Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo da ülkesindeki şiddetli sel nedeniyle toplantıya katılmaktan vazgeçti. Davos'taki Yıllık Toplantılar'da bu yıl temanın 'Diyalog Ruhu' olduğu belirtildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ülkesindeki hızlı tren kazası, Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo da ülkesindeki şiddetli sel nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki yıllık toplantılarına katılmayacaklarını duyurdu.

WEF'in İsviçre'nin Davos kasabasında 19-23 Ocak'ta düzenlenen Yıllık Toplantıları'na katılımı beklenen İspanya Başbakanı Sanchez, ülkesinin güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin karıştığı kaza sonrasında zirveye katılımını iptal etti.

Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo da altyapıya zarar veren ve ülkenin güneyindeki yüz binlerce insanı etkileyen şiddetli sel nedeniyle WEF'in Yıllık Toplantıları'na katılımını iptal ettiğini açıkladı.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Davos toplantılarında, ana tema "Diyalog Ruhu" olarak belirlendi. Zirveye 130 ülkeden yaklaşık 3 bin katılımcı bekleniyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
