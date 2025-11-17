Haberler

İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gram altın 5 bin 550 liraya gerilerken canlı yayında açıklama yapan Finans Analisti İslam Memiş, Fed'in aralık ayında faizi pas geçebileceğini söyledi. Altın ve gümüşte panik yapılmaması gerektiğini belirten Memiş, yıl sonuna kadar 3.800–4.200 dolar aralığında kademeli alım yapılabileceğini ifade etti. 2025 ve 2026'nın "sistemin kazandığı, yoğun manipülasyonların görüleceği yıllar" olacağını söyleyen Memiş, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatlarında gram altın saat 12.30 itibarıyla 5 bin 550 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 410 lira, cumhuriyet altını ise 37 bin 500 liradan satılıyor. Haber Global canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş, piyasaya ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"FED ARALIKTA PAS GEÇEBİLİR"

Memiş, küresel piyasalarda önemli bir veri akışı olmadığını belirterek gözlerin Fed ve Avrupa Merkez Bankası açıklamalarında olduğunu söyledi. Fed'in 10 Aralık tarihli faiz kararında değişikliğe gitmeme ihtimalinin güçlendiğini ifade eden Memiş, "Benim öngörüm aralık ayında Fed'in pas geçeceği yönünde. Bu da piyasaları biraz daha iyimserliğe itecek. Ardından Amerika'da Powell'ın görevden alınma süreci Trump tarafından konuşulabilir" dedi.

"KADEMELİ ALIM YAPILABİLİR"

Altın ve gümüş fiyatlarında haftanın düşüşle başladığını belirten Memiş, yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini vurgulayarak "Gram altın geçen hafta 5.970 liraydı. Ons altın 4.243 dolardan 4.067 dolara geriledi. Aceleye gerek yok, yıl sonuna kadar 3.800–4.200 dolar bant aralığında kademeli alım yapılabilir" dedi.

"ALTINIM, GÜMÜŞÜM VAR DİYE SEVİNMEYİN"

Pillazlarda manipülasyonların sıklaştığını söyleyen Memiş, özellikle ekim ve kasım aylarında altın, gümüş ve kripto paralarda sert dalgalanmalar yaşandığını ifade ederek "Ekimde altın manipülasyonu yaptılar, gümüş manipülasyonu yaptılar. Köpürterek o balonu patlattılar. Kasım ayında da Bitcoin ve altcoinlerdeki manipülasyonu, baskılamayı yaptılar. Yasal soygun. Yapacak bir şey yok. Güç onların elinde. Dolayısıyla 2025 yılı yatırımcıların değil sistemin kazandığı bir yıl oldu. Yıl bitti zaten. Bir şey kalmadı. 2026 yılı da aynı, sistemin kazandığı bir yıl olacak. O yüzden benim elimde işte altınım var, gümüşüm var, şuyum var, buyum var, çok sevinmeyin, umudunuzu oraya bağlamayın. Yine silkeleyecekler. Çok manipülasyon yılı olacak. Sadece çalışarak para biriktirmeye devam. Yatırım araçlarında 2026 genel itibarıyla çok sert geçecek. Dikkat etmekte fayda var" uyarısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Kamu ve özel sektöre FETÖ operasyonu! 27 ilde onlarca gözaltı var

Kamu ve özel sektöre operasyon! 27 ilde onlarca gözaltı var
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Koltuğu bırakmadan İsrail'e koştu, Eric Adams'tan tartışmalı veda

Eric Adams'tan tartışmalı veda
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama

Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
Telefonla arayıp, rahatsızlandığını söyledi; ormanda arama çalışması başlatıldı

Telefonla arayıp rahatsızlandığını söyledi; ormanda aranıyor
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti

Polis okulunda kahreden olay
Irmak Ünal kanser mücadelesi sırasında yaşadıklarını paylaştı

Kanserle savaşan ünlü isim son durumunu açıkladı
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.