İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatlarında gram altın saat 12.30 itibarıyla 5 bin 550 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 410 lira, cumhuriyet altını ise 37 bin 500 liradan satılıyor. Haber Global canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş, piyasaya ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"FED ARALIKTA PAS GEÇEBİLİR"

Memiş, küresel piyasalarda önemli bir veri akışı olmadığını belirterek gözlerin Fed ve Avrupa Merkez Bankası açıklamalarında olduğunu söyledi. Fed'in 10 Aralık tarihli faiz kararında değişikliğe gitmeme ihtimalinin güçlendiğini ifade eden Memiş, "Benim öngörüm aralık ayında Fed'in pas geçeceği yönünde. Bu da piyasaları biraz daha iyimserliğe itecek. Ardından Amerika'da Powell'ın görevden alınma süreci Trump tarafından konuşulabilir" dedi.

"KADEMELİ ALIM YAPILABİLİR"

Altın ve gümüş fiyatlarında haftanın düşüşle başladığını belirten Memiş, yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini vurgulayarak "Gram altın geçen hafta 5.970 liraydı. Ons altın 4.243 dolardan 4.067 dolara geriledi. Aceleye gerek yok, yıl sonuna kadar 3.800–4.200 dolar bant aralığında kademeli alım yapılabilir" dedi.

"ALTINIM, GÜMÜŞÜM VAR DİYE SEVİNMEYİN"

Pillazlarda manipülasyonların sıklaştığını söyleyen Memiş, özellikle ekim ve kasım aylarında altın, gümüş ve kripto paralarda sert dalgalanmalar yaşandığını ifade ederek "Ekimde altın manipülasyonu yaptılar, gümüş manipülasyonu yaptılar. Köpürterek o balonu patlattılar. Kasım ayında da Bitcoin ve altcoinlerdeki manipülasyonu, baskılamayı yaptılar. Yasal soygun. Yapacak bir şey yok. Güç onların elinde. Dolayısıyla 2025 yılı yatırımcıların değil sistemin kazandığı bir yıl oldu. Yıl bitti zaten. Bir şey kalmadı. 2026 yılı da aynı, sistemin kazandığı bir yıl olacak. O yüzden benim elimde işte altınım var, gümüşüm var, şuyum var, buyum var, çok sevinmeyin, umudunuzu oraya bağlamayın. Yine silkeleyecekler. Çok manipülasyon yılı olacak. Sadece çalışarak para biriktirmeye devam. Yatırım araçlarında 2026 genel itibarıyla çok sert geçecek. Dikkat etmekte fayda var" uyarısında bulundu.